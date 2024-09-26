Из советского кабинета в мягкий лофт: как в Москве обновляют школы

Школа № 1514 в Обручевском районе Москвы после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 1 сентября 2024 года московские школьники открыли для себя не только двери новых школ, но также смогли оценить обновленные здания своих прежних учебных заведений. Четыре полностью модернизированных школьных здания, 50 зданий в работе — таковы первые промежуточные итоги масштабной программы «Моя школа», которую столичные власти запустили в этом году. Вслед за радикальным обновлением поликлиник Москва взялась за обновление школьной инфраструктуры. В этом обзоре рассказываем об открытии новых и модернизации старых зданий.

Как устроена программа «Моя школа»

В начале этого года правительство Москвы запустило масштабную программу по модернизации школьных зданий— «Моя школа». Эксперты столичной системы образования совместно с проектировщиками, дизайнерами и управленческими командами школ разрабатывали ключевые проектные решения.

В основе концепции — обновление образовательных пространств, которые были построены в советское или постсоветское время и морально и физически устарели. Устройство кабинетов старого типа подходило в основном для фронтального формата обучения. Другими словами, учитель выступал в качестве главного транслятора знаний. За редким исключением педагоги применяли другие форматы работы, такие как объединение учеников в группы.

Сейчас же образовательная среда требует более гибких подходов к обучению. Пространство современной школы должно позволять учить, учиться, и в целом проводить взаимодействие преподавателя и класса разными способами. Нынешние дети стремятся к более быстрому результату обучения, так как их психология восприятия формируется в условиях постоянного доступа к информации, что делает их более требовательными к образовательному процессу. В этом контексте пространство школы играет значимую роль: оно должно быть адаптировано для активного взаимодействия, творчества и самовыражения. Создание комфортной и вдохновляющей образовательной среды способствует не только лучшему усвоению знаний, но и формированию у детей навыков, необходимых для успешной жизни в современном мире.

Анастасия Ракова в обновленном здании школы № 1514 (Обручевский район Москвы) (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

«Мы запустили в промышленном, скажем так, масштабе программу обновления старых советских школ, которые по своему духу и по обстановке, конечно, не соответствуют потребностям москвичей — ни учителей, ни ребят», — подчеркнула заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дизайн, творчество, будущее

Обновление школ будет проведено так, чтобы наиболее эффективно использовать пространства для учебы и творчества.

Интерьер школы № 37 в Раменках после ремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Например, неэффективные и редко используемые пространства заменят на многофункциональные. Привычные классы станут универсальными и специализированными учебными кабинетами. Актовый зал также станет многофункциональным пространством: помимо общешкольных мероприятий здесь можно будет проводить лекции, конференции и театральные показы. Библиотека превратится в современную медиатеку с местами для групповой и индивидуальной работы. Современные пространства для учебы помогут детям получать позитивный опыт от взаимодействия с миром.

Ключевые принципы обновленных пространств: открытость, гибкость, эстетичность, безопасность. Важно, чтобы все помещения мотивировали детей на образовательный процесс, общение, новые достижения и открытия. Кроме того, в коридорах появятся специальные зоны отдыха, где можно не только снять напряжение от интенсивной учебы, но и продемонстрировать свои таланты.

Интерьер школы № 1514 в Обручевском районе после ремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В программу «Моя школа» включены прежде всего те школьные здания, которые более всего нуждаются в обновлении. В мае этого года на модернизацию ушло порядка 50 школ, которые примут учеников к следующем учебному году — то есть, откроются к 1 сентября 2025-го. В дальнейшем в планах столичных властей обновлять до 100 зданий ежегодно.

Интерьер школы № 1514 в Обручевском районе после ремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Что касается дизайна, он будет выполнен в стиле мягкого лофта в пастельной цветовой гамме с использованием в отделке материалов, привычных для городской среды: бетона, кирпича, стекла. Зоны рекреации оборудованы удобными местами для отдыха и общения. Дизайн выполнен в пастельных тонах для снижения зрительной нагрузки. За счет прозрачных перегородок и дверей каждое здание станет более дружелюбным и открытым, светлым и привлекательным.

Ключевой задачей организаторы программы называют «преемственность перемен» — подрастающее поколение следует вдохновлять на стремление к качественному образованию для формирования уверенности в собственных силах. «Обновленные школы становятся особым местом, где каждый ребенок чувствует себя частью чего-то большего и важного», — говорится в описании программы.

Где будут дети на время ремонта

На время ремонта все дети, которые обучались в здании, будут распределены по другим корпусам учреждения. Подготовка школ, куда они переедут на время ремонта, началась заранее. Это сделано для того, чтобы процесс переезда был комфортным и продуманным. Для переезда были специально выбраны здания, находящиеся поблизости от тех, что уходят на модернизацию. Планируется, что работы в первых зданиях займут 16 месяцев.

Рендер будущих интерьеров по программе «Моя школа» (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Будущее московского образования

Посмотреть на то, как будут выглядеть московские школы в будущем, можно прямо сейчас — с 2024/2025 учебного года по новому стандарту работают четыре школы в разных районах столицы. Это школы № 37 в Раменках, № 281 в Бабушкинском, № 1190 в Митино и № 1514 в Обручевском районе.

День знаний 2024 года в школе № 1514 (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Например, в школе № 281 уже занимаются более 600 учеников с 7 по 11 класс. Возле школы старое спортивное ядро превратилось в многофункциональную площадку. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис.

Школа № 281 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 281 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 281 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 281 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 281 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Еще одну реконструированную школу № 1190 неподалеку от метро «Митино» прямо перед открытием в конце августа посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По программе «Моя школа» в здании были созданы 30 учебных и семь специализированных комфортных кабинетов. Также школа получила учебные помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах и современную медиатеку с местами для групповой и индивидуальной работы.

Школа № 1190 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 1190 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Дети на спортплощадке школы № 1190 (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 1190 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 1190 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы) Школа № 1190 после капремонта (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Гордостью школы мэр столицы назвал два лабораторно-исследовательских комплекса. Один из них создан на базе кабинетов информатики и предназначен для знакомства с миром современных информационных технологий и выполнения исследовательских проектов по 3D-моделированию, робототехнике, программированию. Вторая лаборатория позволяет исследовать, заниматься творчеством и конструировать.

Здание школы № 1190 было открыто в 1993 году, но за четверть века оказалась сильно изношена. В 2017-м ее отселили, а с лета 2023 года по лето 2024-го в ней проходил масштабный капремонт. «Столько лет школа была закрыта. Она находилась в аварийном состоянии. Мы решили ее не просто отремонтировать, а сделать из нее практически новую школу, реконструировать полностью», — подытожил мэр Москвы.