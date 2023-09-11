Исцеляющее пространство: как в Москве модернизируют амбулаторную помощь

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В Москве завершился первый этап самой масштабной в истории города программы модернизации амбулаторного звена. За три года в столице капитально отремонтировали 200 поликлиник. Из морально устаревших сделали современные медицинские здания с первоклассным оборудованием, комфортными условиями для пациентов и врачей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 8 сентября во время посещения одной из обновленных поликлиник. Недавно власти объявили о втором, финальном этапе, который затронет еще 140 зданий. В итоге в Москве обновят весь амбулаторный фонд города.

В результате реализации первого и второго этапов программы все 100% устаревших поликлиник будут приведены к новому стандарту, поясняет заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «Это более 1,5 млн кв метров медицинских площадей — беспрецедентный масштаб для нашего города».

С 2021 года к новому московскому стандарту приведены 200 поликлиник в почти 100 районах города. Общая площадь отремонтированных зданий составляет более 800 тыс. кв. м. Первый этап охватил поликлиники, к которым прикреплены почти 6 млн человек.



Для сравнения: в 2020 году власти в Великобритании объявили о масштабном проекте обновления медицинских объектов. Программа рассчитана до 2030 году и предполагает строительство и реконструкцию 40 стационаров по всей стране, шесть из них в Лондоне. Согласно недавнему отчету Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании, к 2030 может быть завершено строительство 32 больниц из 40.

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«Мы ставим себе задачу не просто отремонтировать поликлиники, — говорит заммэра столицы. — Наша задача — вывести медицинскую помощь на качественно иной уровень. Мы хотим, чтобы москвичи, приходя в поликлинику, не попадали в атмосферу казенного учреждения, а ощущали атмосферу дружелюбия и комфорта, понимали, что здесь им точно помогут».



Программа обновления поликлиник означает, что там будет новая техника, обновленные рабочие места, новые зоны ожидания, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов: «Все делается в расчете на то, что будет повышаться качество оказания медицинской помощи. Мы как пациентское сообщество, конечно же, позитивно относимся к этим изменениям».

Что дальше

О расширении программы капитального ремонта столичных поликлиник мэр Москвы Сергей Собянин объявил в июле этого года. Процесс модернизации в 40 первых поликлиниках начали уже в сентябре, не дожидаясь формального окончания первого этапа программы. «Мы накопили уникальный опыт максимально быстрого и безболезненного обновления поликлиник. Сформированы эффективные «команды реконструкции» в медицинском сообществе и в Комплексе городского хозяйства, который отвечает за строительную часть. Остановить работы легко, запускать процесс заново будет гораздо тяжелее», — пояснял мэр, объявляя о старте нового этапа.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

«Сейчас постепенно начинаем работы в первых 40 зданиях. За годы реализации программы мы выстроили оптимальную логистику временного переезда специалистов в другие медорганизации, — уточняет Ракова. — Работы в следующих зданиях начинаются поэтапно по мере их завершения в предыдущих, поэтому на время капитального ремонта жители столицы будут получать медицинскую помощь в полном объеме».

Что такое московский стандарт поликлиник

Новый стандарт московских поликлиник — не просто обновление зданий, а полный пересмотр подходов к организации медицинских процессов. Речь идет о продуманной планировке, современном дизайне, высокотехнологичном оборудовании, едином наборе необходимых специалистов и комфортных условиях как для пациентов, так и для медперсонала. По словам Раковой, город создает исцеляющее пространство, стирая негативный опыт похода в поликлинику в прошлом.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Власов уверен, что те организации здравоохранения, которые идут «в ногу со временем», создают условия для получения максимально качественной медицинской помощи. «В 85% случаев качество оказания медицинской помощи зависит не от врача-лекаря, а зависит от администратора, который организует рабочее место для этого лекаря и только в 15% от качества самого лекаря», — говорит эксперт.



Из чего состоит новый стандарт:

Комфорт для врачей и медперсонала. «Что такое новые медицинские объекты — это там где много света, воздуха, а медицинская мебель не похожа на медицинскую, она эргономичная. Когда вы заходите, это больше напоминает отель», — говорит Анастасия Ракова.

«Что такое новые медицинские объекты — это там где много света, воздуха, а медицинская мебель не похожа на медицинскую, она эргономичная. Когда вы заходите, это больше напоминает отель», — говорит Анастасия Ракова. Новые принципы логистики и зонирования помещений. Это делается с целью избежать «скученности» пациентов, а также их лишних перемещений по медицинской организации. Кабинеты профильных врачей размещаются таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным.

Это делается с целью избежать «скученности» пациентов, а также их лишних перемещений по медицинской организации. Кабинеты профильных врачей размещаются таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Больше врачей самых востребованных специальностей. В филиалах пациентов принимают специалисты восьми наиболее востребованных специальностей: терапевты, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи и эндокринологи. В головных зданиях добавлены кабинеты врачей пяти узких специальностей: аллерголог-иммунологов, гастроэнтерологов, пульмонологов, колопроктологов, инфекционистов. Это позволяет обеспечивать пациентам максимально доступный на амбулаторном уровне объем диагностики и лечения в рамках одной медицинской организации.

В филиалах пациентов принимают специалисты восьми наиболее востребованных специальностей: терапевты, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи и эндокринологи. В головных зданиях добавлены кабинеты врачей пяти узких специальностей: аллерголог-иммунологов, гастроэнтерологов, пульмонологов, колопроктологов, инфекционистов. Это позволяет обеспечивать пациентам максимально доступный на амбулаторном уровне объем диагностики и лечения в рамках одной медицинской организации. Современное техническое оснащение. В филиалах поликлиник устанавливают маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и различное оборудование для функциональной диагностики. Головные здания дополнительно оснащают компьютерными и магнитно-резонансными томографами, аппаратами для исследования костной ткани, оборудованием для контроля за состоянием больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволяет обеспечивать пациентам максимально доступный на амбулаторном уровне объем диагностики и лечения в рамках одной медицинской организации.

В филиалах поликлиник устанавливают маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и различное оборудование для функциональной диагностики. Головные здания дополнительно оснащают компьютерными и магнитно-резонансными томографами, аппаратами для исследования костной ткани, оборудованием для контроля за состоянием больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволяет обеспечивать пациентам максимально доступный на амбулаторном уровне объем диагностики и лечения в рамках одной медицинской организации. Цифровая поликлиника. Московские поликлиники стали драйверами цифровизации в социальной сфере. Здесь ведется безбумажный обмен медицинской информацией между всеми звеньями системы здравоохранения и внедряются удобные сервисы для врачей и пациентов: от электронных медкарт до инновационных решений на базе искусственного интеллекта, помогающих врачам в постановке диагнозов.

Московские поликлиники стали драйверами цифровизации в социальной сфере. Здесь ведется безбумажный обмен медицинской информацией между всеми звеньями системы здравоохранения и внедряются удобные сервисы для врачей и пациентов: от электронных медкарт до инновационных решений на базе искусственного интеллекта, помогающих врачам в постановке диагнозов. Сервис нового уровня. Регистратура работает по принципу ресепшена. Пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Они отвечают на возникающие вопросы и помогают пациентам сориентироваться и вовремя попасть на прием к нужному врачу.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Особое внимание столичные власти уделяют профессиональному развитию сотрудников городских поликлиник. Самое важное в оказании медицинской помощи — люди, то есть весь коллектив медучреждения — врачи, медсестры, администраторы, говорит Анастасия Ракова. В этом году на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы завершилась масштабная программа обучения врачей общей практики. Обучение по 13 направлениям прошли около 3 тыс. врачей. «Именно с ними каждый москвич сталкивается несколько раз в год — на этих специалистов приходится половина от всех приемов в поликлиниках», — уточняет заммэра.

Качество врача — это важнейшая история с точки зрения привлечения пациента, добавляет Ян Власов из Всероссийского союза пациентов: «Потому что пациент в итоге идет на имя, если у него есть возможность выбирать».



Завершить масштабную программу обновления столичных поликлиник власти планируют в ближайшие два года. «В результате мы создадим лучшее в мире амбулаторное звено», — заключил Сергей Собянин.