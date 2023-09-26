Суд дал Алику Большому 25 лет строгого режима

Суд приговорил к 25 годам колонии лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова (Алик Большой), уже отбывающего срок за участие в убийствах и вымогательствах. На этот раз его признали виновным в убийстве елабужского депутата

Алик Большой (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам колонии строгого режима лидера организованной преступной группировки (ОПГ) «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой. Информация об этом появилась на сайте суда.

В частности, Саляхова признали виновным в убийстве елабужского депутата Айдара Исрафилова и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет шесть месяцев. В совокупности он получил 25 лет. Из них почти 22 года он уже отсидел, отмечает «Татар-информ». Саляхов свою вину признал.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Саляхову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказано в приговоре.

ОПГ «29-й комплекс» было создано в начале 1990-х годов, группировка занималась «крышеванием» бизнеса в городах Татарстана. Ее основу составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. Участники ОПГ совершали и заказные убийства.

В ходе следствия главарь «29-го комплекса» дал показания на бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, писал «Коммерсантъ». По словам осужденного, Гафуров также входил в группировку и был инициатором ликвидации Исрафилова. Дело бывшего ректора также рассматривается в Савеловском суде Москвы, он остается в московском СИЗО. Гафуров вину не признает.

Именно Саляхов по прозвищу Алик Большой считается одним из основателей ОПГ «29-й комплекс». Под контролем группировки были крупнейшие предприятия Набережных Челнов, рынки и даже банки.

В 1993 году Саляхов переехал в Москву, открыл там бизнес и продолжал свою криминальную деятельность. Ежегодный доход группировки составлял миллионы долларов, пишет «Татар-информ».

Саляхов был осужден в 2006 году, вместе с ним за решетку отправились еще 30 человек. Их в зависимости от степени участия признали виновными в 21 убийстве, десятке покушений, похищениях людей и вымогательствах.