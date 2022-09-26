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Стрельба в ижевской школе ,  
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В Удмуртии отменили занятия в школах после вооруженного нападения

Обстановка у школы № 88 в Ижевске
Обстановка у школы № 88 в Ижевске (Фото: Reuters)

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После стрельбы в школе №88 Ижевска власти Удмуртии отменили занятия 26 сентября в остальных школах республики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов, видезапись его брифинга опубликована в телеграм-канале главы республики.

«На сегодняшний день мы отменили все занятия в школах и при поддержке МВД все дети освобождаются от школы, родители могут их забрать. <...> По другим школам все отработано, опасности нигде нет», — сказал Бречалов.

Он отметил, что власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности учебных заведений.

Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Reuters Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:СК РФ Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:СК РФ Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС

Отвечая на вопрос о мерах безопасности в школах, Бречалов сообщил, что охрану школы №88 осуществлял по договору ЧОП. Он напомнил, что власти еще в прошлом году выделили необходимые средства на круглосуточную охрану объектов первой, второй и третьей категории личной безопасности.

«Все необходимые меры, мы считаем, делаем», — сказал глава республики.

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