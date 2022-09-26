В Удмуртии отменили занятия в школах после вооруженного нападения

Обстановка у школы № 88 в Ижевске (Фото: Reuters)

Video

После стрельбы в школе №88 Ижевска власти Удмуртии отменили занятия 26 сентября в остальных школах республики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов, видезапись его брифинга опубликована в телеграм-канале главы республики.

«На сегодняшний день мы отменили все занятия в школах и при поддержке МВД все дети освобождаются от школы, родители могут их забрать. <...> По другим школам все отработано, опасности нигде нет», — сказал Бречалов.

Он отметил, что власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности учебных заведений.

Отвечая на вопрос о мерах безопасности в школах, Бречалов сообщил, что охрану школы №88 осуществлял по договору ЧОП. Он напомнил, что власти еще в прошлом году выделили необходимые средства на круглосуточную охрану объектов первой, второй и третьей категории личной безопасности.

«Все необходимые меры, мы считаем, делаем», — сказал глава республики.

Читайте на РБК Pro Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Инструкции Pro Что купить инвестору для защиты: акции «Полюса», «Полиметалла» или золото Что купить инвестору для защиты: акции «Полюса», «Полиметалла» или золото Прогнозы Pro Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Инструкции Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Иностранный бизнес продается чуть ли не в один день. Риски быстрых сделок Иностранный бизнес продается чуть ли не в один день. Риски быстрых сделок Статьи

Материал дополняется