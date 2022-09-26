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В Удмуртии объявили траур после нападения на ижевскую школу
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Стрельба в ижевской школе
,
26 сен, 11:10
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Первые кадры с места стрельбы в школе в Ижевске
В Ижевске неизвестный открыл стрельбу в школе № 88. Есть жертвы среди детей и раненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов
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Глава Удмуртии сообщил, что при стрельбе в ижевской школе погибли дети
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