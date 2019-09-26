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Прокуратура в новосибирской области запретила школам «звонки для учителя»
Ведомство установило, что правило, согласно которому ученики могут покинуть класс только после того, как учитель объявит об окончании урока, нарушает права школьников на отдых между занятиями

Прокуратура в Новосибирской области признала незаконным школьное правило о «звонке для учителя». Как говорится в сообщении надзорного ведомства, прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты девяти школ, положения которых нарушали права и законные интересы учеников.

В школьных правилах внутреннего распорядка учеников было следующее положение: «Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». Как отмечает ведомство, оно противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями.

Прокуратура напомнила о санитарных правилах, согласно которым урок должен длиться не более 45 минут, а в первом классе — не более 40 минут.

После вмешательства ведомства школы исключили положение о «звонке для учителя» из своих уставов.

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23 сентября локальный акт, закрепляющий правило о том, что сигнал об окончании урока дается для учителя, опротестовала прокуратура Михайловского района Рязанской области. Нарушение было найдено в Чапаевской средней образовательной школе.

В школе было найдено еще одно нарушение — за учениками в правилах были закреплены обязанности по уборке классов и столовой. Эти обязанности не предусмотрены образовательной программой. Кроме того, родители школьников не давали согласие на их исполнение.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: школа, прокуратура
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