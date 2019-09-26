Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 25 сен, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 25 сен, 14:51
Трамп приостановил разрешение на въезд в США чиновникам Венесуэлы и Ирана Политика, 01:38 Лавров счел «неприятным эпизодом» отказ Минска от российской военной базы Политика, 01:15 Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Общество, 00:56 Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Политика, 00:56 На МКС отключился кондиционер Общество, 00:43 Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС Технологии и медиа, 00:24 НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий Финансы, 00:00 В Москве из-за похолодания спрос на обогреватели вырос втрое Общество, 00:00 Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год Общество, 00:00 Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле возросло до 49 Общество, 25 сен, 23:57 Глава «Роскосмоса» назвал причину переноса запуска «Протона-М» Общество, 25 сен, 23:51 Лавров напомнил о предложении разместить ООН в Сочи Политика, 25 сен, 23:48 Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Общество, 25 сен, 23:31 Московское метро ответило на сообщения о возгорании в поезде Общество, 25 сен, 23:15
Общество ,  
0 
На МКС отключился кондиционер
Отказала система кондиционирования — СКВ-2 — в российском модуле «Звезда». Это стало известно из трансляции стыковки корабля «Союз МС-15» к МКС
Запуск «Союз МС-15». 25 сентября, 2019 года.  (Фото: Shamil Zhumatov / Reuters)

Об отключении одного из российских кондиционеров на Международной космической станции (МКС) сообщил космонавт Александр Скворцов специалистам Центра управления полетами (ЦУП). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров экипажа с ЦУПом, которую ведет NASA.

«Прошло сообщение о нештатном выключении бортового кондиционера СКВ-2 (система кондиционирования воздуха. — РБК)», — приводит агентство слова Скворцова, сказанные специалистам ЦУПа.

В модуле «Звезда» российского сегмента МКС, как отмечает агентство, имеются две системы кондиционирования воздуха — СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга. В «Звезде» располагаются системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов.

Технологии и медиа
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

NASA и «Роскосмос» ведут трансляцию открытия переходных люков между пилотируемым кораблем «Союз МС-15» и МКС. Корабль привез на Международную космическую россиянина Олега Скрипочку, американку Джессику Меир и первого космонавта из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Ранее сообщалось, что корабль будет пристыковываться к модулю «Звезда».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: МКС, стыковка, Кондиционеры
Материалы по теме
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Технологии и медиа
Космонавт нашел причину неудачной стыковки с МКС «Союза» с Федором
Технологии и медиа
«Роскосмос» сообщил о коррекции орбиты МКС на километр
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter