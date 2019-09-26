На МКС отключился кондиционер

Отказала система кондиционирования — СКВ-2 — в российском модуле «Звезда». Это стало известно из трансляции стыковки корабля «Союз МС-15» к МКС

Запуск «Союз МС-15». 25 сентября, 2019 года. (Фото: Shamil Zhumatov / Reuters)

Об отключении одного из российских кондиционеров на Международной космической станции (МКС) сообщил космонавт Александр Скворцов специалистам Центра управления полетами (ЦУП). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров экипажа с ЦУПом, которую ведет NASA.

«Прошло сообщение о нештатном выключении бортового кондиционера СКВ-2 (система кондиционирования воздуха. — РБК)», — приводит агентство слова Скворцова, сказанные специалистам ЦУПа.

В модуле «Звезда» российского сегмента МКС, как отмечает агентство, имеются две системы кондиционирования воздуха — СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга. В «Звезде» располагаются системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов.

NASA и «Роскосмос» ведут трансляцию открытия переходных люков между пилотируемым кораблем «Союз МС-15» и МКС. Корабль привез на Международную космическую россиянина Олега Скрипочку, американку Джессику Меир и первого космонавта из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Ранее сообщалось, что корабль будет пристыковываться к модулю «Звезда».