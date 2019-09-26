Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации «Роскосмос».

«Есть касание! Пилотируемый корабль Союз МС-15 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — говорится в сообщении.

25 сентября с космодрома была запущена ракета-носитель «Союз-ФГ» (это 70-й по счету и последний запуск ракеты такого типа), которая должна будет вывести «Союз МС-15»на орбиту.

В настоящее время на МКС находятся шесть человек — космонавты Алексей

Овчинин и Александр Скворцов и астронавты Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие на станцию на кораблях «Союз МС-12» и «Союз МС-13».

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между «Роскосмосом» и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида. Согласно плану, аль-Мансури вернется на Землю с МКС на корабле «Союз МС-12» 3 октября вместе с Овчининым и Хейгом, тогда как остальные космонавты и астронавтф продолжат работу на станции.