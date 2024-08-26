При пожаре на Омском НПЗ погиб один сотрудник
В результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) погиб один сотрудник, еще шестеро пострадали, передает пресс-служба Омского НПЗ слова заместителя гендиректора Кирилла Морозова.
«Это большое горе. Омский НПЗ приносит соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам», — сказал он.
26 августа на ОНПЗ произошел взрыв. Там загорелось технологическое оборудование. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, сообщал ТАСС со ссылкой на МЧС. Пожар локализовали.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал, что семь человек были госпитализированы, один из них находился в тяжелом состоянии. Позднее Хоценко уточнил, что шестерым пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались, их выписали. «К сожалению, один пострадавший погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — также написал губернатор в телеграм-канале.
На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на выполнение производственного плана.
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