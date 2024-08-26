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Общество ,  
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При пожаре на Омском НПЗ погиб один сотрудник

При пожаре на Омском НПЗ погиб один сотрудник, шестеро пострадали
Еще шестеро пострадали. Их уже выписали из больницы. На ОНПЗ произошел взрыв, загорелось технологическое оборудование. Следственный комитет возбудил дело

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK

В результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) погиб один сотрудник, еще шестеро пострадали, передает пресс-служба Омского НПЗ слова заместителя гендиректора Кирилла Морозова.

«Это большое горе. Омский НПЗ приносит соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам», — сказал он.

26 августа на ОНПЗ произошел взрыв. Там загорелось технологическое оборудование. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, сообщал ТАСС со ссылкой на МЧС. Пожар локализовали.

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал, что семь человек были госпитализированы, один из них находился в тяжелом состоянии. Позднее Хоценко уточнил, что шестерым пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались, их выписали. «К сожалению, один пострадавший погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — также написал губернатор в телеграм-канале.

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на выполнение производственного плана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

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Татьяна Киселева Татьяна Киселева, Елена Чернышова
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