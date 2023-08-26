В США опробуют новый способ казни заключенных

Алабама планирует применять азотную гипоксию для казни осужденных, правозащитники называют метод экспериментом на людях — прежде такой способ не использовали. Азотную гипоксию применят для мужчины, который ожидает казни 35 лет

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Генеральная прокуратура Алабамы обратилась в Верховный суд США с просьбой назначить дату казни 58-летнего заключенного, приговоренного к высшей мере наказания, Кеннета Юджина Смита. Его планируют казнить новым для США способом — с помощью азота, передает Associated Press.

Азот составляет 78% воздуха и при вдыхании вместе с кислородом безвреден для человека. Но при вдыхании чистого азота у человека возникает гипоксия, что приводит к смерти. Сторонники нового метода казни предполагают, что он будет безболезненным, отмечает AP, в то время как его противники сравнивают его с экспериментами над людьми.

В Алабаме новый метод казни разрешили еще в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций, но до сих пор он еще не применялся. Азотная гипоксия также разрешена в виде высшей меры наказания в двух других штатах — Оклахоме и Миссисипи.

Инициатива казни новым способом уже вызвала критику со стороны правозащитников. В Алабаме уже фиксировали ошибки при проведении казней, и «экспериментировать с никогда ранее не использовавшимся методом — ужасная идея», заявили в правозащитной группе «Равное правосудие». Штат «не в том положении, чтобы экспериментировать с совершенно недоказанным и неиспользуемым методом», подчеркнула старший адвокат группы Энджи Сетцер.

В штатах, где разрешена смертная казнь, применяют специальные инъекции. Но власти часто сталкиваются отказом фармкомпаний предоставлять правительству препараты. В 2020-м американский Минюст расширил способы казней, разрешив расстрел, газовую камеру и электрический стул.

В прошлом году в Алабаме уже пытались казнить этого же мужчину, Кеннета Юджина Смита, но процесс приостановили из-за проблем с введением капельницы в его вену. Вскоре губернатор Кей Айви приостановила казни для проведения внутреннего расследования, в этом июле казни возобновили.

«Это издевательство, что Кеннету Смиту удавалось избегать смертного приговора в течение почти 35 лет после того, как он был признан виновным в отвратительном наемном убийстве невинной женщины Элизабет Сеннетт», — заявлял генпрокурор штата Стив Маршалл.

Убийство, о котором идет речь, произошло в 1988 году. Следствие считает, что Смит вместе с сообщником получил деньги за ее убийство от мужа жертвы, который претендовал на страховку для покрытия своих долгов.