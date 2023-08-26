«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-комдива ЗАТО Саров по делу о взятках

Генерал Евгений Токаренко на протяжении 2020 года получал взятки от своих подчиненных в обмен на продвижение по службе, назначения на должности и общее покровительство, пишет газета. Всего «вознаграждение» составило 1,4 млн руб.

Экс-командир дивизии войск Росгвардии, охраняющей закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Саров, генерал-майора Евгения Токаренко арестован по обвинению в коррупции, пишет газета «Коммерсантъ». Уголовное дело возбуждено военным следственным управлением СК по Западному военному округу, он обвиняется по 17 эпизодам коррупции.

Евгений Токаренко в 1999 году с отличием окончил Новосибирское военно-командное училище внутренних войск МВД России. С 1999 по 2010 год служил в Нижнетагильском отряде специального назначения. Дослужился до начальника штаба отряда. Позднее он возглавил дивизию, охраняющую ЗАТО Саров, в 2020 году был уволен. Звание генерал-майора ему было присвоено в 2017 году.

По данным следствия, генерал на протяжении 2020 года получал взятки от своих подчиненных от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей в обмен на продвижение по службе, назначения на должности и общее покровительство, пишет газета со ссылкой на источник. Всего «вознаграждение» Токаренко составило 1,4 млн руб.

Генерал был задержан сотрудниками военной контрразведки, его сняли с поезда, когда он направлялся из Москвы в Саров (там расположен российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, входит в состав «Росатома»). Токаренко доставили в СК для допроса, ему было предъявлено обвинение по ст. 290 УК (получение взяток). 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал его на два месяца. Бывший командир дивизии отрицает свою вину и намерен обжаловать арест.