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В Кузбассе описали динозавра, которому мог принадлежать найденный скелет

Кузбасский музей: найденные останки хищного динозавра «уникальны по определению»
Фото: tsivilev_kuzbass / Telegram
Фото: tsivilev_kuzbass / Telegram

Найденные в середине августа в Кемеровской области останки могли принадлежать некрупному хищному динозавру, который охотился на мелких сухопутных животных и рыбу. Об этом РБК сообщили в Кузбасском государственном краеведческом музее.

«Вид, род и даже семейство пока не определены, возможно, это совершенно новый для науки вид. Это некрупный хищный динозавр, от 1,5 до 2 м длиной и от 0,5 до 1 м высотой, охотился, вероятно, на мелких сухопутных животных и рыбу, подобно Элафрозавру», — рассказали музее.

Элафрозавры — это род хищных динозавров позднего Юрского периода (155—151 млн лет назад), останки которых нашли в Танзании. Относятся к тероподам, которые перемещались на двух ногах.

Находку музей назвал «уникальной по определению», так как задние конечности динозавра были найдены в сочленении, со всеми «анатомическими подробностями». Обычно же встречаются изолированные кости или их фрагменты, зубы. Более полные данные на основе останков даст томографирование.

О найденных останках хищного динозавра сообщил 11 августа губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Фрагменты его скелета обнаружили сотрудники регионального краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе.

Главный научный сотрудник Зоологического института РАН Александр Аверьянов, оценивая находку, заявил, что она может привести к описанию нового рода или вида динозавров. Ранее фрагменты скелета динозавра обнаружили на местонахождении Шестаково-1, а на Шестаково-3 это первая находка. Аверьянов объяснил, что кроме этих останков сочлененных фрагментов скелетов в России не находили.

Даже если новый вид не будет выявлен, находка позволит изменить «представление о распространении хищных динозавров», поскольку станет ясно, какой именно вид жил на территории Кузбасса, добавил профессор кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.

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Кемеровская область динозавр Кузбасс наука новости
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