Ученые оценили редкую находку части скелета хищного динозавра в Кузбассе

В РАН допустили, что скелет динозавра в Кузбассе может принадлежать новому виду

В Кузбассе нашли фрагмент скелета хищного динозавра, который может принадлежать к новому виду, допускают ученые. Но это можно будет установить только после исследования. Обнаружение целых частей скелета — редкость для России

Обнаруженные в Кузбассе окаменелости хищного динозавра (Фото: сайт администрации правительства Кузбасса)

Обнаружение в Кузбассе окаменелостей хищного динозавра — важная находка для России, которая даже может привести к описанию нового рода или вида этих животных, заявил РБК главный научный сотрудник Зоологического института РАН Александр Аверьянов.

О найденных остатках хищного динозавра сообщил 11 августа губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он сказал, что это теропод — динозавр мелового периода (примерно 145-65 млн лет назад). Фрагменты его скелета обнаружили сотрудники регионального краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе.

Шестаковский палеонтологический комплекс был открыт в деревне Шестаково в середине XX века, в него входят три курганных могильника, два городища, 19 поселений и местонахождений. Здесь обнаружили самое большое захоронение скелетов динозавров, крокодилов и черепах, живших примерно 130 млн лет назад. Было найдено более 500 разновидностей: платеозавр, дилофозавр, скутеллазавр и камаразавр и другие.

«Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация», — подчеркнул Цивилев.

Он рассказал, что предварительно динозавр был около метра в высоту и двух метров в длину с учетом хвоста. С большой вероятностью он относится к семейству дромеозаврид.

Как отметил Аверьянов, фрагменты скелета динозавра находили на местонахождении Шестаково-1, на Шестаково-3 это первая находка.

«Такие находки очень важны для России — кроме этих двух находок в нашей стране нет сочлененных фрагментов скелетов хищных динозавров. С большой вероятностью, эта находка принадлежит новому, неизвестному ранее хищному динозавру. Его изучение и описание будет возможно после препаровки находки», — сказал Аверьянов.

По словам профессора кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Павла Скучаса, найденные сейчас окаменелости интересны тем, что это именно фрагмент скелета, а не отдельные позвонки, кости конечностей или зубы. Он отметил, что на изучение находки и определение вида потребуется время.

«Для того, чтобы находку изучить, ее нужно очистить частично от пород, посмотреть, какая часть скелета там есть. Потом нужно изучить при помощи компьютерной томографии, чтобы создать 3D-модель и посмотреть ее со всех сторон. Дальше важно понять, какой группе хищных динозавров это принадлежало. На этом этапе нужно понять, возможно ли описать новый род, новый вид, потому что не по каждой кости это можно сделать. Дальше можно провести исследование, определить биологические особенности динозавра», — объяснил Скучас.

Ученый добавил, что даже если новый вид не будет выявлен, находка позволит изменить «представление о распространении хищных динозавров», поскольку станет ясно, какой именно вид жил на территории Кузбасса.