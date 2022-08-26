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Общество ,  

«Ъ» узнал о задержании сотрудника структуры ФСО по делу о хищениях

«Коммерсантъ»: сотрудника структуры ФСО задержали по делу о хищениях
Речь может идти о многомиллионных хищениях с помощью привлечения к исполнению проектов фирм-однодневок и «мертвых душ», утверждают источники газеты «Коммерсантъ»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ФСБ задержала руководителя проектов НТЦ «Система» — структуры Федеральной службы охраны (ФСО) — Станислава Глазова по делу о многомиллионных хищениях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Следственный комитет подозревает Глазова в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии собеседников газеты, речь может идти о многомиллионных хищениях с помощью привлечения к исполнению проектов фирм-однодневок и «мертвых душ».

В картотеке Мосгорсуда указано, что следствие попросило арестовать С.Ю. Глазова. Ходатайство зарегистрировано 26 августа и находится на рассмотрении у судьи.

РБК направил запросы в ФСО, центр общественных связей ФСБ России и пресс-службу Басманного суда.

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Научно-технический центр правовой информации «Система» (создан в 1992 году) специализируется на создании, внедрении и сопровождении ИT-решений для ФСО, администрации президента, Госдумы, правительства и ЦБ. Кроме того, центр отвечает за ведение официального портала правовой информации, где публикуются решения органов государственной власти. Архив НТЦ «Система» составляет более 200 тыс. документов, в полном объеме представлены правовые акты с 1990 года.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Алена Прохоренко
федеральная служба безопасности ФСО хищения Система дело о хищениях
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