Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech из-за нарушения патентных прав
Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в нарушении патентных прав на технологию мРНК и подала на них в суд.
Из сообщения компании следует, что Pfizer и BioNTech при разработке своей вакцины (Comirnaty) нарушили патенты, которые Moderna регистрировала с 2010 по 2016 год, — без разрешения скопировали уже созданную ею мРНК-технологию.
«Эта передовая технология была критически важна при разработке собственной вакцины Moderna от коронавируса — Spikevax», — отмечается в заявлении Moderna. В результате в вакцине Comirnaty содержится «такая же химическая мРНК-модификация, как у Spikevax» — ее биотехнологическая компания начала разрабатывать еще в 2010 году, а в 2015-м ее эффективность была доказана в ходе клинических испытаний. После этого Pfizer и BioNTech «скопировали подход Moderna» к кодированию шиповидного белка, заявили в компании.
Руководство Moderna утверждает, что к началу пандемии коронавируса ни у Pfizer, ни у BioNTech не было такого же опыта в создании мРНК-вакцин от инфекционных заболеваний, как у нее.
В Moderna указали, что хотя в октябре 2020 года обещали не следить за соблюдением патентов на вакцину до конца пандемии коронавируса, в 2022-м ситуация изменилась, препараты стали более доступными. В марте компания уточнила, что не будет требовать соблюдения патентов от 92 стран с низким и средним уровнем дохода в рамках механизма Gavi COVAX AMC, но «ожидает, что компании вроде Pfizer и BioNTech будут уважать ее права интеллектуальной собственности» на других рынках.
«Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали разработки Moderna и продолжили использовать их без разрешения», — заявила глава юридического отдела Moderna Шэннон Тайм Клингер. Компания рассчитывает, что ответчики компенсируют ущерб за период продаж начиная с 8 марта 2022 года. В Moderna подчеркнули, что не требуют, чтобы вакцина Comirnaty ушла с рынка.
Moderna разработала вакцину Spikevax в 2020 году. В декабре ее использование разрешили власти США, в январе следующего года — регулятор ЕС, а впоследствии препарат одобрила и ВОЗ. Американская Pfizer и германская BioNTech одобрены ВОЗ с 31 декабря 2020 года.
Оба препарата представляют собой мРНК-вакцины. Генетический материал (мРНК) в этом препарате заключен в липидную оболочку. мРНК учит клетки тела создавать копии шиповидного белка SARS-CoV-2 — впоследствии это помогает организму бороться с настоящим вирусом.
В марте американская Alnylam Pharmaceuticals подала иски против Pfizer и Moderna из-за нарушения патента на вакцины. Компания потребовала компенсацию за использование своей технологии липидных наночастиц.