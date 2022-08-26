Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech из-за нарушения патентных прав

В компании заявили, что у Pfizer и BioNTech в начале пандемии коронавируса не было достаточного опыта в разработке мРНК-вакцин, чтобы создать собственный препарат. По данным Moderna, они скопировали уже созданную ею технологию

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в нарушении патентных прав на технологию мРНК и подала на них в суд.

Из сообщения компании следует, что Pfizer и BioNTech при разработке своей вакцины (Comirnaty) нарушили патенты, которые Moderna регистрировала с 2010 по 2016 год, — без разрешения скопировали уже созданную ею мРНК-технологию.

«Эта передовая технология была критически важна при разработке собственной вакцины Moderna от коронавируса — Spikevax», — отмечается в заявлении Moderna. В результате в вакцине Comirnaty содержится «такая же химическая мРНК-модификация, как у Spikevax» — ее биотехнологическая компания начала разрабатывать еще в 2010 году, а в 2015-м ее эффективность была доказана в ходе клинических испытаний. После этого Pfizer и BioNTech «скопировали подход Moderna» к кодированию шиповидного белка, заявили в компании.

Руководство Moderna утверждает, что к началу пандемии коронавируса ни у Pfizer, ни у BioNTech не было такого же опыта в создании мРНК-вакцин от инфекционных заболеваний, как у нее.

В Moderna указали, что хотя в октябре 2020 года обещали не следить за соблюдением патентов на вакцину до конца пандемии коронавируса, в 2022-м ситуация изменилась, препараты стали более доступными. В марте компания уточнила, что не будет требовать соблюдения патентов от 92 стран с низким и средним уровнем дохода в рамках механизма Gavi COVAX AMC, но «ожидает, что компании вроде Pfizer и BioNTech будут уважать ее права интеллектуальной собственности» на других рынках.

«Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали разработки Moderna и продолжили использовать их без разрешения», — заявила глава юридического отдела Moderna Шэннон Тайм Клингер. Компания рассчитывает, что ответчики компенсируют ущерб за период продаж начиная с 8 марта 2022 года. В Moderna подчеркнули, что не требуют, чтобы вакцина Comirnaty ушла с рынка.

Читайте на РБК Pro Pro Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Инструкции Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Инструкции Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор Статьи Pro Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Инструкции Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro Рационализация — враг хороших привычек. Вот как она мешает вам меняться Рационализация — враг хороших привычек. Вот как она мешает вам меняться Инструкции

Moderna разработала вакцину Spikevax в 2020 году. В декабре ее использование разрешили власти США, в январе следующего года — регулятор ЕС, а впоследствии препарат одобрила и ВОЗ. Американская Pfizer и германская BioNTech одобрены ВОЗ с 31 декабря 2020 года.

Оба препарата представляют собой мРНК-вакцины. Генетический материал (мРНК) в этом препарате заключен в липидную оболочку. мРНК учит клетки тела создавать копии шиповидного белка SARS-CoV-2 — впоследствии это помогает организму бороться с настоящим вирусом.

В марте американская Alnylam Pharmaceuticals подала иски против Pfizer и Moderna из-за нарушения патента на вакцины. Компания потребовала компенсацию за использование своей технологии липидных наночастиц.