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Главбуха железных дорог Крыма заподозрили в хищении свыше 10 млн рублей

По версии следствия, главбух Крымской железной дороги незаконно увеличила себе оклад, в результате чего необоснованно получила свыше 10 млн рублей
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Крымское линейное управление МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении главного бухгалтера Крымской железной дороги (КЖД) по факту хищения более 10 млн рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике.

«Установлено, что должностное лицо ФГУП в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были необоснованно начислены в виде заработной платы денежные средства в сумме 10,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК (Растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Крымской железной дороги отказались от комментариев.

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В июне сотрудники ФСБ задержали бывшего генерального директора Крымской железной дороги. По данным «Крыминформ», речь идет о Геннадии Фролове, который после ухода из КЖД переехал в Ярославль и начал работать в одном из подразделений РЖД.

Тогда же управление СК по Крыму и Севастополю сообщало о предъявлении обвинения экс-главе КЖД по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

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По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года подозреваемый давал незаконные указания о строительно-монтажных работах на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств КЖД и сил ее подразделений. Проектно-сметная документация для этого подготовлена не была, указали в региональном управлении СК.

На реконструкцию платформ было потрачено 40 млн рублей, но они не стали отвечать требованиям проектной и рабочей документации, а их техническое состояние следствие назвало «ограничено-работоспособным».

Дело было возбуждено по материалам ФСБ, суд отправил подозреваемого под арест, добавляли в СК.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
железные дороги Крым растрата ФСБ
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