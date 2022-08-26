Главбуха железных дорог Крыма заподозрили в хищении свыше 10 млн рублей
Крымское линейное управление МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении главного бухгалтера Крымской железной дороги (КЖД) по факту хищения более 10 млн рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике.
«Установлено, что должностное лицо ФГУП в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были необоснованно начислены в виде заработной платы денежные средства в сумме 10,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК (Растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет, добавили в ведомстве.
В пресс-службе Крымской железной дороги отказались от комментариев.
В июне сотрудники ФСБ задержали бывшего генерального директора Крымской железной дороги. По данным «Крыминформ», речь идет о Геннадии Фролове, который после ухода из КЖД переехал в Ярославль и начал работать в одном из подразделений РЖД.
Тогда же управление СК по Крыму и Севастополю сообщало о предъявлении обвинения экс-главе КЖД по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года подозреваемый давал незаконные указания о строительно-монтажных работах на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств КЖД и сил ее подразделений. Проектно-сметная документация для этого подготовлена не была, указали в региональном управлении СК.
На реконструкцию платформ было потрачено 40 млн рублей, но они не стали отвечать требованиям проектной и рабочей документации, а их техническое состояние следствие назвало «ограничено-работоспособным».
Дело было возбуждено по материалам ФСБ, суд отправил подозреваемого под арест, добавляли в СК.