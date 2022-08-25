ФСБ задержала мошенников за фиктивную продажу постов на госслужбе

Фото: Владислав Шатило / РБК

ФСБ задержала участников организованной группы, которые продавали посты на государственной службе и покровительство по линии органов исполнительной власти. Об этом РБК сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Организатор преступной схемы Игорь Девятов и его четверо подельников представлялись высокопоставленными чиновниками, которые работают в высших органах власти. Один из них использовал вымышленное имя Марк Невзлин.

Они получили минимум 180 млн руб. за обещание назначить гражданина России на государственную должность и помочь его компании получить земельные участки, которые находятся в государственной собственности, для жилой застройки.

ФСБ задержала мошенников в Москве. По сообщению ЦОС, в их квартирах нашли документы, которые подтвердили факт преступления, а также деньги и ценности на сумму более 55 млн руб.

Главное управление МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Часть фигурантов дали признательные показания. Им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.