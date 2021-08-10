Мусорная компания предложила отказаться от упаковки фруктов в магазинах

Что показало исследование РЭО

«Наши сотрудники проанализировали продуктовые полки. Товары, которые продаются в излишней упаковке, к сожалению, встречаются довольно часто. И в основном это фрукты и овощи», — говорит гендиректор РЭО Денис Буцаев (его слова приводятся в сообщении). Например, лимоны и яблоки некоторые ретейлеры кладут сначала на картонную подложку, а далее упаковывают в пленку «неизвестного происхождения», отмечает он. Буцаев считает, что в таких случаях можно вообще обойтись без упаковки или хотя бы использовать только пульпекартон из вторичных материалов.

Огурцы и мясо часто кладут на подложку из вспененного полистирола, который невозможно переработать с остатками пищи, продолжает глава РЭО. А при нагревании он выделяет стирол, опасный для нервной системы человека. «Мы также обнаружили огурцы в упаковке из ПВХ, которая вредна при использовании с пищевыми продуктами, так как выделяет хлор. <...> Готовые продукты упаковывают в пластик неизвестного происхождения с маркировкой 7: его нельзя переработать», — отметил он.

Есть продукты, которые из логистических соображений не могут быть упакованы иначе, чтобы не потерять качество при перевозке и хранении. «Но то, что мы видим, вызывает недоумение. По сути, это упаковка в упаковке», — заключает Буцаев.

В мае 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что упаковка становится мусором быстрее всех остальных товаров. «Вы покупаете крем, достаете его из коробки — и последнюю сразу бросаете в мусорное ведро. Поэтому производители и импортеры должны своими силами утилизировать всю упаковку либо заключить договор с утилизатором или оплатить экологический сбор», — объяснила зампред правительства.

Готовы ли производители и ретейлеры менять упаковку

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов сказал РБК, что на прилавках магазинов присутствуют как овощи и фрукты в альтернативной упаковке, например яблоки в картонной коробке, так и вовсе без нее — продукция на развес. Некоторые сети вводят экопозиции, например картофель в бумажных пакетах, однако это нельзя назвать массовым явлением. «Сети просят у поставщика то, что лучше берут покупатели», — сказал он.

Продукция в альтернативной упаковке с использованием вторсырья сегодня стоит дороже, подчеркнул Леонов. «Себестоимость пластиковой упаковки в мытом картофеле составляет порядка 3 руб. на кг, а себестоимость бумажной упаковки как минимум в два раза выше. В условиях низкой покупательной способности люди не готовы платить больше за продукцию в экоупаковке», — добавил он.

Упаковка помогает сохранить товарный вид продуктов и предотвратить деформацию плодов, а люди склонны выбирать фрукты и овощи в том числе по визуальным критериям, отмечает представитель «Азбуки вкуса». Компания рассматривает возможность перехода на упаковку из вторсырья, но пока она стоит намного дороже, что в итоге приведет к удорожанию продукта. «Там, где возможно, делаем фасовку россыпью. В целом продавать россыпью — это единственное правильное решение с точки зрения экологии, и мы стремимся прийти к нему в обозримом будущем», — заключил он. Представитель сети «Лента» также сообщил, что в ее магазинах есть как неупакованные овощи, фрукты и другие товары, так и упакованные в индивидуальную упаковку. «Покупатель выбирает то, что ему удобнее. Как правило, упакованные товары востребованы теми, кто хочет сэкономить время и не тратить его на взвешивание», — добавил он.

«Магнит» планирует к концу 2025 года перевести 50% всей упаковки для продукции собственных производств на перерабатываемые, повторно используемые или компостируемые материалы. «Компания предпринимает усилия по сокращению объема используемой упаковки. Так, в 2020 году удалось сократить общее потребление упаковочных материалов на 9,5% по сравнению с 2019 годом», — сказал представитель «Магнита», не уточнив общий объем.

У X5 Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель) в марте 2021 года вышли детальные рекомендации по устойчивой упаковке для 13 категорий продукции с указанием, чем можно заменить неэкологичную упаковку. «Во фруктах и овощах мы рекомендуем отказаться от упаковки в принципе», — утверждает представитель этой сети. Кроме того, компания внедряет раздельный сбор отходов и тем способствует их переработке.