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Мусорная компания предложила отказаться от упаковки фруктов в магазинах

Российский экологический оператор призвал крупнейшие продуктовые сети избавиться от двух-трех слоев пластиковой упаковки овощей и фруктов, которая попадает на свалки. Но ретейлеры утверждают, что это сделает продукты дороже
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 20% овощей и фруктов продаются в супермаркетах крупнейших розничных сетей в двух- или трехкомпонентной упаковке, в состав которой входит трудноперерабатываемый пластик — полипропилен, ПЭТ, ПВХ и полистирол.

К такому выводу пришел Российский экологический оператор (РЭО), куратор «мусорной» реформы, который в июле 2021 года провел исследование в магазинах «Магнита», «Перекрестка», «Пятерочки», «Азбуки вкуса», «Мираторга» и других сетей, сообщили в пресс-службе РЭО.

Отказ от излишнего упаковочного материала может уменьшить его объемы на величину до 10%, отмечает РЭО. Компания проводила исследование самостоятельно и не обращалась к ретейлерам по его итогам, но призывает их использовать однокомпонентные способы упаковки товаров.

Президент Владимир Путин назвал одной из национальных целей добиться к 2030 году сокращения захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах до 50% от их образования (вместо текущих 94%). Ежегодно, по разным данным, в России образуется 60–70 млн т таких отходов, из них до 50% приходится как раз на упаковку. Правительство согласовало введение 100% экосбора на утилизацию упаковки уже с начала 2022 года в рамках реформы расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Согласно ее концепции, за плохо перерабатываемую и неперерабатываемую упаковку будет установлен повышенный коэффициент экосбора, а за наличие в упаковке вторсырья сбор будет снижаться.

Что показало исследование РЭО

«Наши сотрудники проанализировали продуктовые полки. Товары, которые продаются в излишней упаковке, к сожалению, встречаются довольно часто. И в основном это фрукты и овощи», — говорит гендиректор РЭО Денис Буцаев (его слова приводятся в сообщении). Например, лимоны и яблоки некоторые ретейлеры кладут сначала на картонную подложку, а далее упаковывают в пленку «неизвестного происхождения», отмечает он. Буцаев считает, что в таких случаях можно вообще обойтись без упаковки или хотя бы использовать только пульпекартон из вторичных материалов.

Огурцы и мясо часто кладут на подложку из вспененного полистирола, который невозможно переработать с остатками пищи, продолжает глава РЭО. А при нагревании он выделяет стирол, опасный для нервной системы человека. «Мы также обнаружили огурцы в упаковке из ПВХ, которая вредна при использовании с пищевыми продуктами, так как выделяет хлор. <...> Готовые продукты упаковывают в пластик неизвестного происхождения с маркировкой 7: его нельзя переработать», — отметил он.

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Буцаев вернется на пост главы «Российского экологического оператора»
Бизнес
Денис Буцаев

Есть продукты, которые из логистических соображений не могут быть упакованы иначе, чтобы не потерять качество при перевозке и хранении. «Но то, что мы видим, вызывает недоумение. По сути, это упаковка в упаковке», — заключает Буцаев.

В мае 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что упаковка становится мусором быстрее всех остальных товаров. «Вы покупаете крем, достаете его из коробки — и последнюю сразу бросаете в мусорное ведро. Поэтому производители и импортеры должны своими силами утилизировать всю упаковку либо заключить договор с утилизатором или оплатить экологический сбор», — объяснила зампред правительства.

Готовы ли производители и ретейлеры менять упаковку

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов сказал РБК, что на прилавках магазинов присутствуют как овощи и фрукты в альтернативной упаковке, например яблоки в картонной коробке, так и вовсе без нее — продукция на развес. Некоторые сети вводят экопозиции, например картофель в бумажных пакетах, однако это нельзя назвать массовым явлением. «Сети просят у поставщика то, что лучше берут покупатели», — сказал он.

Продукция в альтернативной упаковке с использованием вторсырья сегодня стоит дороже, подчеркнул Леонов. «Себестоимость пластиковой упаковки в мытом картофеле составляет порядка 3 руб. на кг, а себестоимость бумажной упаковки как минимум в два раза выше. В условиях низкой покупательной способности люди не готовы платить больше за продукцию в экоупаковке», — добавил он.

Ретейлеры заявили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы
Бизнес
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Упаковка помогает сохранить товарный вид продуктов и предотвратить деформацию плодов, а люди склонны выбирать фрукты и овощи в том числе по визуальным критериям, отмечает представитель «Азбуки вкуса». Компания  рассматривает возможность перехода на упаковку из вторсырья, но пока она стоит намного дороже, что в итоге приведет к удорожанию продукта. «Там, где возможно, делаем фасовку россыпью. В целом продавать россыпью — это единственное правильное решение с точки зрения экологии, и мы стремимся прийти к нему в обозримом будущем», — заключил он. Представитель сети «Лента» также сообщил, что в ее магазинах есть как неупакованные овощи, фрукты и другие товары, так и упакованные в индивидуальную упаковку. «Покупатель выбирает то, что ему удобнее. Как правило, упакованные товары востребованы теми, кто хочет сэкономить время и не тратить его на взвешивание», — добавил он.

«Магнит» планирует к концу 2025 года перевести 50% всей упаковки для продукции собственных производств на перерабатываемые, повторно используемые или компостируемые материалы. «Компания предпринимает усилия по сокращению объема используемой упаковки. Так, в 2020 году удалось сократить общее потребление упаковочных материалов на 9,5% по сравнению с 2019 годом», — сказал представитель «Магнита», не уточнив общий объем.

У X5 Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель) в марте 2021 года вышли детальные рекомендации по устойчивой упаковке для 13 категорий продукции с указанием, чем можно заменить неэкологичную упаковку. «Во фруктах и овощах мы рекомендуем отказаться от упаковки в принципе», — утверждает представитель этой сети. Кроме того, компания внедряет раздельный сбор отходов и тем способствует их переработке.

Авторы
Людмила Подобедова Людмила Подобедова, Анна Левинская, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
вывоз мусора ритейл овощи и фрукты упаковка
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