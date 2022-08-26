Умер актер из «Беверли Хиллз, 90210» Джо Тата

Ему было 85 лет. В 2018 году американскому актеру поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», а весной этого года перевезли в больницу

Фото: Lisa O'Connor / Global Look Press via ZUMA Press

Американский актер Джо Тата, сыгравший владельца кафе «Персиковая косточка» Нэта Буссиччио во всех 10 сезонах сериала «Беверли-Хиллз, 90210», умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера, Келли Кэтрин Тата.

По ее словам, он умер вечером 24 августа. В 2018 году ему поставили диагноз «болезнь Альцгеймера» и в апреле его перевезли в больницу Motion Picture & Television в Вудленд-Хиллз.

«[Тата был]одним из самых счастливых людей, с которыми я когда-либо работал, он был так же щедр своей мудростью и добротой. Хотя «Персиковая косточка» была декорацией 90210, она часто казалась фоном для шоу Джо Тата», — написал его коллега по сериалу Йен Зиринг, сыгравший Стива Сандерса.

Джо Тата родился 13 сентября 1936 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Он начал сниматься в 1960-х годах. Он отслужил в армии и дебютировал на экране в 1960 году в эпизоде сериала «Питер Ганн».

Тогда же актер снялся в трех научно-фантастических шоу Ирвина Аллена — «Туннель времени» от ABC и «Путешествие на дно моря» и «Затерянные в космосе» от CBS.

Тата сыграл эпизодические роли во многих известных американских сериалах, среди них: «Бэтмен» (1966-1968), «Миссия: Невыполнима» (1966-1972), «Команда-А» (1985), «Частный детектив Магнум» (1987), «Зачарованные» (2001).

В 1990 году он получил роль Нэта Буссиччио в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Он снялся в 238 эпизодах, войдя в середине сериала в основной состав. В первом эпизоде спин-оффа «90210: Новое поколение» Тата получил гостевую роль.