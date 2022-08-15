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Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Дениз Дауз

Дауз также сыграла в сериалах «Секретные материалы», «Зачарованные», «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Кости», «Менталист», «Касл» и других. Актриса умерла от тяжелой формы менингита
Дениз Дауз
Дениз Дауз (Фото: IMAGO / Koi Sojer / Global Look Press)

Актриса сериалов «Беверли-Хиллз, 90210», «Доктор Хаус» и «Зачарованные» Дениз Дауз умерла в возрасте 64 лет, сообщила ее сестра Трейси Дауз в социальных сетях.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить наших друзей и семью за любовь и молитвы. С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», — написала Трейси Доуз.

Издание TMZ пишет, что 9 августа актрису госпитализировали, она впала в кому из-за тяжелой формы менингита.

Умер сыгравший в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» актер Брайан Тёрк
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Брайан Тёрк

Дениз Дауз родилась 21 февраля 1958 года в Гонолулу на Гавайях. Она окончила Государственный университет Норфолка и получила степень бакалавра искусств. Дауз получила первую известность в 1989 году, когда снялась в сериале «Почти на месте!».

Больше всего актрису знают по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», где она сыграла заместителя директора средней школы Западного Беверли-Хиллз миссис Ивонн Тизли. также снималась в сериалах «Секретные материалы» (сыграла доктора Бэбси Рассел), «Зачарованные», «Доктор Хаус» (Гленда), «Анатомия страсти» (Лоррейн Симмс), «Кости» (доктор Шерри Бэннон), «Менталист», «Касл» и другие.

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