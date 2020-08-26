Ректор Плехановского университета уволился после задержания сына

Виктор Гришин ушел с поста через три недели после того, как Следственный комитет задержал в Москве его сына, проректора МГУ Алексея Гришина. До прихода в вуз он работал министром строительства Самарской области

Виктор Гришин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин ушел со своего поста по собственному желанию.

«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — цитирует Гришина ТАСС.

Временно исполняющим обязанности ректора Плехановки назначен ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов, сообщили агентству в Минобрнауки.

«С 28 августа назначен врио Лобанов Иван Васильевич. Министр подписал [приказ] сегодня», — заявили в пресс-службе министерства.