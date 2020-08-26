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Ректор Плехановского университета уволился после задержания сына

Виктор Гришин ушел с поста через три недели после того, как Следственный комитет задержал в Москве его сына, проректора МГУ Алексея Гришина. До прихода в вуз он работал министром строительства Самарской области
Виктор Гришин
Виктор Гришин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин ушел со своего поста по собственному желанию.

«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — цитирует Гришина ТАСС.

Временно исполняющим обязанности ректора Плехановки назначен ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов, сообщили агентству в Минобрнауки.

«С 28 августа назначен врио Лобанов Иван Васильевич. Министр подписал [приказ] сегодня», — заявили в пресс-службе министерства.

Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск
Общество
Алексей Гришин

Алексей Гришин был задержан в Москве 4 августа и переправлен в Саранск для дальнейших следственных действий. Он проходит по делу о преднамеренном банкротстве. Гришин до прихода в вуз с 2012 по 2016 год был министром строительства Самарской области, а также занимался коммерческой деятельностью, в частности в Мордовии.

СК по Мордовии называл его соучредителем компании ООО «Инвест-Альянс».

В январе 2018 года у «дочки» «Инвест-Альянса» ООО «СДС-Управление строительства» возникла задолженность в размере 180 млн руб. «С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 млн руб. получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн руб.», — описывает Следственный комитет суть дела.

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В реальности никаких хозяйственных отношений у этих компаний не было. В результате «СДС-Управление строительства» было признано банкротом, а его кредиторам был причинен ущерб в размере 183 млн руб. Тогда следователи провели обыски в квартире Гришина и его рабочем кабинете. Были изъяты деньги, ювелирные украшения и документы, имеющие отношение к делу.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ректор, РЭУ имени Плеханова, увольнение
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