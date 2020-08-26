Ректор Плехановского университета уволился после задержания сына
Ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин ушел со своего поста по собственному желанию.
«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — цитирует Гришина ТАСС.
Временно исполняющим обязанности ректора Плехановки назначен ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов, сообщили агентству в Минобрнауки.
«С 28 августа назначен врио Лобанов Иван Васильевич. Министр подписал [приказ] сегодня», — заявили в пресс-службе министерства.