Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск

В Москве задержали проректора МГУ, бывшего министра строительства Самарской области и сына ректора Плехановки Алексея Гришина. Он проходит по делу о банкротстве фирмы в Мордовии, которая задолжала кредиторам более 180 млн руб.

Алексей Гришин (Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ‎» )

Экс-министра строительства Самарской области и проректора МГУ им. Ломоносова по общим вопросам Алексея Гришина задержали по уголовному делу о преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает Следственное управление управление СК по Мордовии.

В рамках следственных действий его направили в Саранск.

Гришин до прихода в вуз с 2012 по 2016 год был министром строительства Самарской области, а также занимался коммерческой деятельностью, в частности, в Мордовии. СК называет его соучредителем компании ООО «Инвест-Альянс». Как отмечают «Известия Мордовии», Гришин — сын ректора Российского экономического университета им. Плеханова, бывшего депутата Госдумы и замруководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Виктора Гришина. Алексей Гришин, как и его отец, — уроженец Мордовии.

На сайте МГУ имя Алексея Гришина пропало из списка проректоров, но все еще доступно в кэше.

В январе 2018 года у «дочки» «Инвест-Альянса», ООО «СДС-Управление строительства», возникла задолженность 180 млн руб. «С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 млн руб. получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей», — описывает Следственный комитет суть дела. В реальности никаких хозяйственных отношений у этих компаний не было. В результате ООО «СДС-Управление строительства» было признано банкротом, а его кредиторам был причинен ущерб в размере 183 млн руб.