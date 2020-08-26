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Правнук Агаты Кристи добился переименования романа «Десять негритят»

По словам Джеймса Причарда, управляющего компанией, которой принадлежат права на наследие писательницы детективов, в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо
Агата Кристи
Агата Кристи (Фото: DPA / ТАСС)

Переиздания одного из самых известных романов Агаты Кристи больше не будут выпускать во Франции под названием «Десять негритят» (Dix petits nègres). Как сообщает радио RTL, решение об этом принял правнук знаменитой писательницы Джеймс Причард, возглавляющий организацию Agatha Christie Limited (ACL, наследники писательницы владеют 36% компании), которой принадлежат права на произведения Кристи.

По мнению Причарда, в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо и в дальнейшем он планирует изменить название по всему миру.

«Когда книга писалась, язык был другим. Первоначальное название никогда не использовалось в США, в Великобритании от него отказались в 1980-х, и теперь мы меняем его везде. <...> Даже если один человек чувствует себя оскорбленным, это слишком много», — пояснил Причард.

Правнук писательницы уверен, что его прабабка поддержала бы смену названия, так как ей не понравилось бы, что кто-то страдает.

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В октябре 2020 года роман выйдет во Франции под новым названием — «Их было десять» (Ils étaient 10). Генеральный директор издательства Livre de Poche Беатрис Дюваль сообщила RTL, что Франция была одной из последних стран в мире, где роман Кристи выходил под названием, теперь многими считающимся оскорбительным, так как здесь до сих пор предпочитали перевод, сделанный еще в 1940-х годах.

«Речь идет не просто о смене названия, нужно было переделать перевод целиком, изменить содержание книги в соответствии с новым названием», — пояснила Дюваль.

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В Великобритании роман Кристи был впервые опубликован в 1939 году под названием Ten Little Niggers. Но в США в том же году его выпустили под названием «И никого не стало» (And Then There Were None), а из текста были изъяты все упоминания о негритятах, их заменили на индейцев или солдат. На официальном сайте ACL роман упоминается только как And Then There Were None.

В Швеции об отказе от названия «Десять негритят» объявили в 2007 году, в Нидерландах — в 2004-м, в Финляндии — в 2003-м. В России роман Кристи продолжают выпускать под заглавием «Десять негритят», в сентябре 2020 года очередное издание книги с традиционным названием планирует выпустить издательство «Эксмо».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Франция, литература
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