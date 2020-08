Правнук Агаты Кристи добился переименования романа «Десять негритят»

В октябре 2020 года роман выйдет во Франции под новым названием — «Их было десять» (Ils étaient 10). Генеральный директор издательства Livre de Poche Беатрис Дюваль сообщила RTL, что Франция была одной из последних стран в мире, где роман Кристи выходил под названием, теперь многими считающимся оскорбительным, так как здесь до сих пор предпочитали перевод, сделанный еще в 1940-х годах.

«Речь идет не просто о смене названия, нужно было переделать перевод целиком, изменить содержание книги в соответствии с новым названием», — пояснила Дюваль.

В Великобритании роман Кристи был впервые опубликован в 1939 году под названием Ten Little Niggers. Но в США в том же году его выпустили под названием «И никого не стало» (And Then There Were None), а из текста были изъяты все упоминания о негритятах, их заменили на индейцев или солдат. На официальном сайте ACL роман упоминается только как And Then There Were None.

В Швеции об отказе от названия «Десять негритят» объявили в 2007 году, в Нидерландах — в 2004-м, в Финляндии — в 2003-м. В России роман Кристи продолжают выпускать под заглавием «Десять негритят», в сентябре 2020 года очередное издание книги с традиционным названием планирует выпустить издательство «Эксмо».