В России за сутки умерли 115 пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии в России жертвами коронавируса стали 16,6 тыс. человек. По этому показателю страна находится на 12-м месте в мире

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За прошедшие сутки в России скончались 115 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб.

Больше всего пациентов с COVID-19 умерло в Санкт-Петербурге и Свердловской области — 18 и 12 человек соответственно. В Москве скончались 11 человек, в Ростовской области — восемь, в Красноярском крае — пять. В остальных регионах суточное число смертей от коронавируса колеблется от нуля до четырех.

Общее число жертв заболевания в России достигло 16 683. По этому показателю страна находится на 12-м месте в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США (178,5 тыс.), Бразилии (116,5 тыс.) и Мексике (61,4 тыс.).

Среди российских регионов на первом месте по числу смертей от COVID-19 находится Москва — 4,7 тыс. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Московская область — 2,3 тыс. и 1,1 тыс. соответственно.