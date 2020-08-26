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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 115 пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии в России жертвами коронавируса стали 16,6 тыс. человек. По этому показателю страна находится на 12-м месте в мире
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За прошедшие сутки в России скончались 115 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб.

Больше всего пациентов с COVID-19 умерло в Санкт-Петербурге и Свердловской области — 18 и 12 человек соответственно. В Москве скончались 11 человек, в Ростовской области — восемь, в Красноярском крае — пять. В остальных регионах суточное число смертей от коронавируса колеблется от нуля до четырех.

Общее число жертв заболевания в России достигло 16 683. По этому показателю страна находится на 12-м месте в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США (178,5 тыс.), Бразилии (116,5 тыс.) и Мексике (61,4 тыс.).

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Фото: Franklin Jacome / Getty Images

Среди российских регионов на первом месте по числу смертей от COVID-19 находится Москва — 4,7 тыс. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Московская область — 2,3 тыс. и 1,1 тыс. соответственно.

Ни одного заразившегося коронавирусом не умерло лишь в двух регионах — в Ненецком автономном округе и Сахалинской области.

Общее число заразившихся в России достигло 970,8 тыс. человек. Из них 168 тыс. еще лечатся, а 786,1 тыс. уже выздоровели. Еще 211,2 тыс. находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус. Всего на наличие заболевание в России протестировали 35 млн человек.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность
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