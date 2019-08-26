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Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Умер экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех
Пиеху было 82 года. Внук основателя компании Porshe был председателем правления, а позднее наблюдательного совета Volkswagen
Фердинанд Пиех (Фото: Heribert Proepper / AP)

Бывший председатель правления Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild. Об этом также пишет Handelsblatt со ссылкой на окружение его семьи.

По данным СМИ, ему стало плохо в ресторане в Баварии, куда он пришел со своей супругой Урсулой Пиех. Его отвезли в больницу, где он впоследствии умер.

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Пиех был сыном дочери основателя Porshe Фердинанда Порше Луизы. Свою карьеру начал в этой компании, где позднее стал техническим директором. В 1972 году, когда его семья решила, что родственники не должны входить в менеджмент Porshe, он перешел на работу в Audi.

В 1993 году Пиех возглавил Volkswagen. Ему удалось сделать компанию, погрязшую в долгах, прибыльной. В 2002 году он стал председателем наблюдательного совета компании и занимал этот пост до 2015 года. 

К концу 2012 годa Volkswagen частично или полностью владел более чем 10 марками автомобилей, включая Lamborgini, MAN, Scania и Ducatti.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Volkswagen, Porshe, смерть
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