Умер экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех

Пиеху было 82 года. Внук основателя компании Porshe был председателем правления, а позднее наблюдательного совета Volkswagen

Фердинанд Пиех (Фото: Heribert Proepper / AP)

Бывший председатель правления Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild. Об этом также пишет Handelsblatt со ссылкой на окружение его семьи.

По данным СМИ, ему стало плохо в ресторане в Баварии, куда он пришел со своей супругой Урсулой Пиех. Его отвезли в больницу, где он впоследствии умер.

Пиех был сыном дочери основателя Porshe Фердинанда Порше Луизы. Свою карьеру начал в этой компании, где позднее стал техническим директором. В 1972 году, когда его семья решила, что родственники не должны входить в менеджмент Porshe, он перешел на работу в Audi.

В 1993 году Пиех возглавил Volkswagen. Ему удалось сделать компанию, погрязшую в долгах, прибыльной. В 2002 году он стал председателем наблюдательного совета компании и занимал этот пост до 2015 года.