Умер экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех

Бывший председатель правления Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild. Об этом также пишет Handelsblatt со ссылкой на окружение его семьи.
По данным СМИ, ему стало плохо в ресторане в Баварии, куда он пришел со своей супругой Урсулой Пиех. Его отвезли в больницу, где он впоследствии умер.
Пиех был сыном дочери основателя Porshe Фердинанда Порше Луизы. Свою карьеру начал в этой компании, где позднее стал техническим директором. В 1972 году, когда его семья решила, что родственники не должны входить в менеджмент Porshe, он перешел на работу в Audi.
В 1993 году Пиех возглавил Volkswagen. Ему удалось сделать компанию, погрязшую в долгах, прибыльной. В 2002 году он стал председателем наблюдательного совета компании и занимал этот пост до 2015 года.