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Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц планеты
Тэйлор Свифт более чем в два раза опередила по доходам Бейонсе
Тэйлор Свифт (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Тэйлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes. 29-летняя исполнительница, которая начинала как певица в стиле кантри, а сейчас переключилась на поп-музыку, с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года заработала $185 млн.

Свифт, которую Forbes в начале июня назвал самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире (в том рейтинге помимо музыкантов присутствовали также спортсмены и телеведущие), больше всего заработала на концертном туре Reputation Stadium и на выходе своего нового альбома Lover.

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Тэйлор Свифт была в этом году настолько успешна, что ее годовой доход более чем вдвое превысил все заработки оказавшейся второй в рейтинге Бейонсе ($81 млн). За последние 12 месяцев она выпустила альбом Homecoming и съездила в гастрольный тур со своим мужем, рэпером Jay-Z.

На третьем месте в рейтинге Рианна с $62 млн. В этом случае музыкальная карьера не была определяющим фактором при зарабатывании денег. Наибольший доход Рианна получила от своей фирмы Fenty Beauty, создавшей совместное предприятие с LVMH – всемирно известным производителем люксовых товаров.

В пятерку также попали Кэти Перри ($57,5 млн) и Пинк ($57 млн).

Два новых альбома (Thank U, Next и Sweetener) помогли занять шестое место Ариане Гранде ($48 млн). Следом за ней следуют Дженнифер Лопес ($43 млн), Леди Гага ($39,5 млн), Селин Дион ($37,5 млн), Шакира ($35 млн).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Forbes
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