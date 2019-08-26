Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц планеты

Тэйлор Свифт более чем в два раза опередила по доходам Бейонсе

Тэйлор Свифт (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Тэйлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes. 29-летняя исполнительница, которая начинала как певица в стиле кантри, а сейчас переключилась на поп-музыку, с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года заработала $185 млн.

Свифт, которую Forbes в начале июня назвал самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире (в том рейтинге помимо музыкантов присутствовали также спортсмены и телеведущие), больше всего заработала на концертном туре Reputation Stadium и на выходе своего нового альбома Lover.

Тэйлор Свифт была в этом году настолько успешна, что ее годовой доход более чем вдвое превысил все заработки оказавшейся второй в рейтинге Бейонсе ($81 млн). За последние 12 месяцев она выпустила альбом Homecoming и съездила в гастрольный тур со своим мужем, рэпером Jay-Z.

На третьем месте в рейтинге Рианна с $62 млн. В этом случае музыкальная карьера не была определяющим фактором при зарабатывании денег. Наибольший доход Рианна получила от своей фирмы Fenty Beauty, создавшей совместное предприятие с LVMH – всемирно известным производителем люксовых товаров.