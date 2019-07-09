Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

У авторов комментариев, содержание которых может быть воспринято в соцсети как оскорбительное или вредоносное, Instagram теперь уточняет: «Уверены ли вы, что хотите опубликовать это?»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram объявил о двух новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей» и издевательствами в интернете. Об этом в своем блоге на сайте компании сообщил ее глава Адам Моссери. С помощью этих нововведений, отмечает TechCrunch, Instagram пытается найти способы ограничить неподобающее поведение своих пользователей, не прибегая при этом к прямой блокировке их аккаунтов или сообщений.

Речь идет об основанной на искусственном интеллекте функции. Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент. Таким образом, человека заранее предупреждают, что его комментарий может оказаться для других оскорбительным, и у него появляется возможность отказаться от решения разместить его в соцсети.

Фото: Instagram

Тестирование этой функции, пояснил Моссери, показало, что, когда у людей «есть возможность поразмышлять» над своими высказываниями, желания делиться «чем-то вредоносным» у них возникает меньше.

Искусственный интеллект, согласно опубликованному главой компании примеру работы нововведения, будет реагировать в том числе, на слова «уродливый» и «глупый». Какой еще контент Instagram будет считать «вредоносным», Моссери не уточнил.