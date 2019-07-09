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Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях
У авторов комментариев, содержание которых может быть воспринято в соцсети как оскорбительное или вредоносное, Instagram теперь уточняет: «Уверены ли вы, что хотите опубликовать это?»
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram объявил о двух новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей» и издевательствами в интернете. Об этом в своем блоге на сайте компании сообщил ее глава Адам Моссери. С помощью этих нововведений, отмечает TechCrunch, Instagram пытается найти способы ограничить неподобающее поведение своих пользователей, не прибегая при этом к прямой блокировке их аккаунтов или сообщений.

Речь идет об основанной на искусственном интеллекте функции. Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент. Таким образом, человека заранее предупреждают, что его комментарий может оказаться для других оскорбительным, и у него появляется возможность отказаться от решения разместить его в соцсети.

Фото: Instagram

Тестирование этой функции, пояснил Моссери, показало, что, когда у людей «есть возможность поразмышлять» над своими высказываниями, желания делиться «чем-то вредоносным» у них возникает меньше.

Искусственный интеллект, согласно опубликованному главой компании примеру работы нововведения, будет реагировать в том числе, на слова «уродливый» и «глупый». Какой еще контент Instagram будет считать «вредоносным», Моссери не уточнил.

Также компания, по его словам, в настоящий момент работает над внедрением в социальную сеть функции, которая бы позволила без блокировки «ограничивать» для других комментарии определенных пользователей. Дело в том, пояснил глава Instagram, что некоторые не хотят блокировать, отписываться или жаловаться на своего обидчика, потому что это «может только усугубить ситуацию». Особенно, заметил глава компании, это актуально для тех, кто взаимодействует с авторами оскорбительных комментариев в реальной жизни.

Фото: Instagram

Новая функция Instagram, по словам Моссери, позволит «ограничивать» комментарии таких пользователей, делая их доступными только для них самих и для владельца аккаунта, где были размещены такие сообщения. Остальным пользователям Instagram эти комментарии будут недоступны.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Instagram
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