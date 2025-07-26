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РПЦ напомнила Казахстану и Белоруссии верное название местных церквей

Москва указала, что названия православных церквей в Белоруссии, Казахстане и Средней Азии обязательно должны содержать упоминание РПЦ как ее канонических частей, что сейчас соблюдается не всегда
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Названия канонических частей Русской православной церкви должны содержать в своем наименовании упоминания РПЦ или Московского патриархата, говорится в журнале № 54 Священного синода РПЦ.

Патриархат указал, что это относится к названиям Белорусского экзархата, Митрополичьего округа в Казахстане и Среднеазиатского митрополичьего округа (Узбекистан и Киргизия).

«Напомнить священноначалию Белорусского экзархата, Митрополичьих округов о том, что официальные наименования таковых (в том числе юридические наименования и наименования, размещаемые на официальных сайтах и документах), а также наименования их канонических структур — епархий, приходов, монастырей, подворий и иных — должны содержать словосочетания «Русская православная церковь» или «Московский патриархат», — сказано в журнале.

РБК обратился за комментарием в синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, направил запрос в синодальный информационный отдел Белорусского экзархата Московского патриархата, в Митрополичий округ РПЦ в Республике Казахстан, в Ташкентскую и Узбекистанскую епархии Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ.

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Сейчас на главной странице Белорусского экзархата, который также имеет юридическое наименование «Белорусская православная церковь», упоминания РПЦ нет. То же самое касается и Митрополичьего округа в Казахстане. На внутренних страницах в наименованиях они есть. Название сайта Среднеазиатского митрополичьего округа содержит упоминание и РПЦ, и Московского патриархата.

Белорусский экзархат (объединение епархий по национально-региональному принципу) был образован в 1989 году. Сейчас в экзархате 15 епархий. Его возглавляет патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Митрополичий округ в Казахстане действует с 2003 года, включает 11 епархий. Его возглавляет митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Округ в Средней Азии был образован в 2011 году, включает четыре епархии (две узбекистанские и две киргизские). Им руководит митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Все трое руководителей церквей принимали участие в заседании Священного синода, по итогам которого был выпущен журнал № 54.

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