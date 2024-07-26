На Украине умер ученик авиаконструктора Антонова Дмитрий Кива

Авиаконструктор Дмитрий Кива был замом Олега Антонова в ОКБ, участвовал в разработке многих самолетов Ан. В его бытность главным конструктором был создан Ан-225 «Мрия». В современной Украине 10 лет возглавлял концерн «Антонов»

Дмитрий Кива (Фото: Wikimedia Commons)

На Украине скончался авиаконструктор Дмитрий Кива, который руководил авиазаводом «Антонов» и был учеником главного конструктора предприятия Олега Антонова, создателя самолетов Ан-2, Ан-22, Ан-124 и др. Об этом сообщается в Facebook предприятия (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Кива умер 24 июля на 82-м году жизни. В его биографии, приведенной на сайте Lb.ua, говорится, что он родился в Казани в 1942 году, школу окончил в Харькове в 1959-м. Там же окончил местный авиационный институт.

Работу в опытном конструкторском бюро (ОКБ) Антонова он начал в 1964 году, через 15 лет стал заместителем главного конструктора, которым в то время был Антонов, умерший в 1984 году. Кива в 1987-м стал главным конструктором, в 1991-м получил должность первого зама главного конструктора. В 2005-м он занял должность генерального конструктора (на тот момент предприятие называлось Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова), в 2008-м Кива стал гендиректором госконцерна «Антонов».

В концерне отметили, что конструктор участвовал в создании почти всех самолетов «Антонов»: Ан-3, Ан-28, Ан-32, Ан-70, Ан-74, Ан-125 «Руслан» (с именем Кивы связано развитие сертификации коммерческого варианта этого самолета), Ан-225 «Мрия» (был самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным, собранным до полной готовности, утрачен в конце февраля 2022 года после начала российской военной операции на Украине) и др.

«Под его руководством «Антонов» успешно преодолел трудный экономический период в стране, была сохранена и развита школа самолетостроения, производственные мощности по серийному производству самолетов в Киеве, обеспечено пополнение коллектива предприятия за счет молодых специалистов», — отметили в концерне.

Как пишет отраслевое издание «Оборонно-промышленный курьер», в 2015 году Киву вынудили уйти с должности руководителя концерна, еще год он оставался генеральным конструктором предприятия. «Это было настоящее выжимание, после которого настал период некомпетентного менеджмента, предприятие подчинили «Укроборонпрому», очевидно с целью финансирования руководства концерна. В то же время с 2015 года Украина не выпустила ни одного самолета», — отмечает издание.

В 2009 году Кива получил звание Героя Украины. В том же году на него было совершено покушение в подъезде его дома.