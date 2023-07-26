Мощи князя Владимира в День крещения Руси перенесут к памятнику у Кремля
Мощи князя Владимира Крестителя в День крещения Руси, 28 июля, перенесут к памятнику равноапостольному князю на Боровицкой площади, сообщил начальник управления по связям с религиозными организациями департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.
«У князя Владимира будет совершен молебен патриархом [Кириллом], а после завершения, ориентировочно около 13 часов, начнется доступ верующих к мощам князя Владимира, которые будут доставлены туда из храма Христа Спасителя», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Перед молебном у памятника, который начнется в 12:00, глава РПЦ проведет литургию в Успенском соборе Кремля, после которой начнется крестный ход с ковчегом с частицей мощей к монументу, сообщила информационная служба Московской епархии в телеграм-канале.
В этом году будет отмечаться 1035-летие крещения Руси. Считается, что оно произошло в 988 году, а 28 июля было выбрано датой праздника, так как это день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который принял христианство как официальную религию для Руси, жители которой были язычниками.
В «Повести временных лет» сказано, что князь Владимир и его дружина приняли христианство в Херсонесе (сейчас находится в черте Севастополя) в 988-м и тогда же князь приказал крестить киевлян. В летописи говорится, что большое количество людей вышли к Днепру и были крещены.
Первые христиане появились на Руси еще до этого. Крещеной была княгиня Ольга, бабушка будущего князя Владимира. Она приняла христианство в 955 году.