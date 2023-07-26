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Военная операция на Украине ,  
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ВС счел участие в спецоперации основанием для освобождения от наказания

Верховный суд счел участие в военной операции основанием для освобождения от наказания
Сюжет
Военная операция на Украине
Осужденного на два года колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом ефрейтора освободили от наказания, основанием для этого послужило в том числе его участие в военной операции
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) России сочла возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП, в котором погибли два человека, «в связи с изменением обстановки» (ст. 80 УК). Одним из снованием для такого решения послужило его участие в военной операции на Украине, говорится в опубликованном на сайте ВС определении. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Устинова виновником ДТП со смертельным исходом (ч. 5 ст. 264 УК), и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Это решение утвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Однако судебная коллегия ВС по делам военнослужащих сочла возможным освободить его от наказания. В ней сослались на ст. 80.1 УК, согласно которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестало быть общественно опасным.

В определении отмечается, что Устинов впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и добровольно возместил вред. Также во время службы ему за особые личные заслуги присвоено воинское звание на одну ступень выше положенного, добавили в ВС.

Кроме того, с момента совершения преступления прошло более полутора лет, а сейчас ефрейтор выполняет боевые задачи в зоне спецоперации и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки, говорится в документе.

Решение было принято в конце июня. В том же месяце в России вступил в силу закон об освобождении участников военной операции от наказания за нетяжкие преступления.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
освобождение Военная операция на Украине ДТП Верховный суд
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