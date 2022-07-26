Суд оправдал бизнесмена по делу о хищении печи для «дочки» «Роскосмоса»

Руководителя коммерческой компании оправдали по делу о хищении 38,8 млн руб. при поставке «Энергомашу» не соответствующей техтребованиям электропечи для обработки деталей для космических аппаратов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Во вторник, 26 июля, Черемушкинский районный суд Москвы оправдал руководителя коммерческой компании. Ее подозревали в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) 38,8 млн руб. при поставке «Энергомашу» не соответствующей техническим требованиям вакуумной высокотемпературной электрической печи с газовым охлаждением, передает корреспондент РБК.

Уголовное дело в отношении гендиректора компании ООО «Стройконсалтинг» Анны Скаржевской по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено следователями ГСУ СКР по Московской области в декабре 2018 года. Оперативное сопровождение обеспечивало управление «П» Службы экономической безопасности ФСБ. Это подразделение курирует промышленный сектор экономики.

По версии следствия, в 2016 году Скаржевская «приискала в Китае электрическую печь для термической обработки металлов типа DZQ-150 китайской компании Hebei DJIA Furnace Co. Ltd», которую и использовала для участия в тендере.

Закупка была организована руководством НПО «Энергомаш» в рамках технического развития предприятия. Предполагалось приобретение вакуумной высокотемпературной электрической печи с газовым охлаждением для обработки небольших деталей, предназначенных для летательных космических аппаратов, в том числе частей реактивных двигателей. Техзадание и документация на проведение тендера была подготовлена наблюдательным советом ГК «Роскосмос» и АО «НПО «Энергомаш». Об этом говорится в обвинительном заключении (копия есть у РБК).

Следователь по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области Андрей Бехтин уверен, что Скаржевская «решила воспользоваться данной ситуацией в целях личного обогащения». Для победы ООО «Стройконсалтинг» в тендере она указала наименьшую сумму поставки печи для НПО «Энергомаш» — €750 тыс. Деньги на счет подрядчика были переведены двумя траншами в 2017 году. Тогда же Скаржевская расплатилась за поставку с китайским производителем. В обвинительном заключении говорится, что оборудование стоило $230 тыс., что по курсу Центробанка на тот момент составляло 13,1 млн руб.

В результате со счета «Энергомаша» в Газпромбанке на счет «Стройконсалтинга» в Промсвязьбанке в 2017 году в два транша было перечислено в общей сложности 38,8 млн руб. В том же году, по материалам дела, госпожа Скаржевская перевела в китайскую компанию $230 тыс., что по тогдашнему курсу составляло 13,1 млн руб., а остальными средствами в размере 25,7 млн руб. гендиректор «распорядилась по своему усмотрению».

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В мае 2018 года печь была запущена. Выяснилось, что она не соответствует техническим требованиям, заявленным в тендере.

Адвокат Скаржевской — председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Росар» Сергей Ахундзянов сообщил РБК, что представители НПО «Энергомаш» проводили приемку печи дважды: в 2017 году в Китае и в 2018-м весь комплекс проверочных испытаний проводился на территории предприятия в Химках. Тогда же сотрудники ООО «Стройконсалтинг» выполнили свои обязательства в полном объеме и без претензий, что подтверждается подписями представителей сторон, отметил адвокат. Кроме того, по договору печь имела гарантийный срок в течение одного года. «В первые месяцы гарантийного срока специалисты ООО «Стройконсалтинг» неоднократно выезжали в НПО «Энергомаш» для устранения незначительных неполадок, связанных с неправильной эксплуатацией изделия», — добавил собеседник.

Он также отметил, что компания «Стройконсалтинг» в мае и июне 2018 года отправляла в адрес АО «НПО «Энергомаш» письма-претензии о погашении суммы основного долга в размере 10,9 млн руб. В августе компания обратилась с иском в Арбитражный суд Московской области о взыскании суммы по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 11,1 млн руб. «После этого специалистов «Стройконсалтинга» перестали допускать к печи, которая размещалась на территории «Энергомаша», — добавил адвокат.

По его мнению, руководство НПО «Энергомаш» привлекло свои связи в правоохранительных органах, чтобы не выполнять обязательства по договору и не выплачивать оставшиеся денежные средства.