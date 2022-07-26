Суд оправдал бизнесмена по делу о хищении печи для «дочки» «Роскосмоса»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 15:58
«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды Общество, 17:53 
Фернандес не стал приостанавливать контракт с ЦСКА ради «Сантоса» Спорт, 17:47
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:46
Bloomberg узнал о планах Москвы «продолжить давление» на Европу по газу Политика, 17:42
Федун ответил на сообщение об уходе с поста руководителя «Спартака» Спорт, 17:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:37
Минобороны заявило о распространении ложных данных о мобилизации Политика, 17:36
Акции сети Walmart упали на 9% после снижения прогнозов по прибыли Инвестиции, 17:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Свердловский губернатор предложил Росселю новую работу Политика, 17:29
Минобороны анонсировало стратегические учения «Восток-2022» Политика, 17:23
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
Кремль назвал темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи Политика, 17:16
Названы самые угоняемые автомобили в США: список моделей Авто, 17:13
В Думе предложили без суда блокировать призывы к сбору денег для Украины Политика, 17:05
Общество ,  
0 

Суд оправдал бизнесмена по делу о хищении печи для «дочки» «Роскосмоса»

Руководителя коммерческой компании оправдали по делу о хищении 38,8 млн руб. при поставке «Энергомашу» не соответствующей техтребованиям электропечи для обработки деталей для космических аппаратов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Во вторник, 26 июля, Черемушкинский районный суд Москвы оправдал руководителя коммерческой компании. Ее подозревали в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) 38,8 млн руб. при поставке «Энергомашу» не соответствующей техническим требованиям вакуумной высокотемпературной электрической печи с газовым охлаждением, передает корреспондент РБК.

Уголовное дело в отношении гендиректора компании ООО «Стройконсалтинг» Анны Скаржевской по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено следователями ГСУ СКР по Московской области в декабре 2018 года. Оперативное сопровождение обеспечивало управление «П» Службы экономической безопасности ФСБ. Это подразделение курирует промышленный сектор экономики.

Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации
Политика
Александр Иванов

По версии следствия, в 2016 году Скаржевская «приискала в Китае электрическую печь для термической обработки металлов типа DZQ-150 китайской компании Hebei DJIA Furnace Co. Ltd», которую и использовала для участия в тендере.

Закупка была организована руководством НПО «Энергомаш» в рамках технического развития предприятия. Предполагалось приобретение вакуумной высокотемпературной электрической печи с газовым охлаждением для обработки небольших деталей, предназначенных для летательных космических аппаратов, в том числе частей реактивных двигателей. Техзадание и документация на проведение тендера была подготовлена наблюдательным советом ГК «Роскосмос» и АО «НПО «Энергомаш». Об этом говорится в обвинительном заключении (копия есть у РБК).

Следователь по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области Андрей Бехтин уверен, что Скаржевская «решила воспользоваться данной ситуацией в целях личного обогащения». Для победы ООО «Стройконсалтинг» в тендере она указала наименьшую сумму поставки печи для НПО «Энергомаш» — €750 тыс. Деньги на счет подрядчика были переведены двумя траншами в 2017 году. Тогда же Скаржевская расплатилась за поставку с китайским производителем. В обвинительном заключении говорится, что оборудование стоило $230 тыс., что по курсу Центробанка на тот момент составляло 13,1 млн руб.

В результате со счета «Энергомаша» в Газпромбанке на счет «Стройконсалтинга» в Промсвязьбанке в 2017 году в два транша было перечислено в общей сложности 38,8 млн руб. В том же году, по материалам дела, госпожа Скаржевская перевела в китайскую компанию $230 тыс., что по тогдашнему курсу составляло 13,1 млн руб., а остальными средствами в размере 25,7 млн руб. гендиректор «распорядилась по своему усмотрению».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Фото: Ragnar Vorel / Unsplash Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Maxim Shipenkov / TAСС Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи

В мае 2018 года печь была запущена. Выяснилось, что она не соответствует техническим требованиям, заявленным в тендере.

Рогозин «устроил разнос» из-за недовольства работами на Восточном
Общество
Фото:Global Look Press

Адвокат Скаржевской — председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Росар» Сергей Ахундзянов сообщил РБК, что представители НПО «Энергомаш» проводили приемку печи дважды: в 2017 году в Китае и в 2018-м весь комплекс проверочных испытаний проводился на территории предприятия в Химках. Тогда же сотрудники ООО «Стройконсалтинг» выполнили свои обязательства в полном объеме и без претензий, что подтверждается подписями представителей сторон, отметил адвокат. Кроме того, по договору печь имела гарантийный срок в течение одного года. «В первые месяцы гарантийного срока специалисты ООО «Стройконсалтинг» неоднократно выезжали в НПО «Энергомаш» для устранения незначительных неполадок, связанных с неправильной эксплуатацией изделия», — добавил собеседник.

Он также отметил, что компания «Стройконсалтинг» в мае и июне 2018 года отправляла в адрес АО «НПО «Энергомаш» письма-претензии о погашении суммы основного долга в размере 10,9 млн руб. В августе компания обратилась с иском в Арбитражный суд Московской области о взыскании суммы по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 11,1 млн руб. «После этого специалистов «Стройконсалтинга» перестали допускать к печи, которая размещалась на территории «Энергомаша», — добавил адвокат.

По его мнению, руководство НПО «Энергомаш» привлекло свои связи в правоохранительных органах, чтобы не выполнять обязательства по договору и не выплачивать оставшиеся денежные средства.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
тендер мошенничество суд приговор НПО Энергомаш Роскосмос
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о хищениях при разработке программы для освоения Луны
Общество
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
Политика
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter