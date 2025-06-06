Краснов назвал «бездушием» отмену выплат семьям участников спецоперации
Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления ранее отмененной единовременной выплаты членам семей погибших участников военной операции. Его слова передает «Интерфакс».
«Помощь семьям участников военной операции — первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал Краснов во время личного приема граждан в Чите.
К генпрокурору обратилась вдова участника военной операции, которая не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов отметил, что в Забайкальском крае с этой проблемой столкнулись многие семьи участников спецоперации, он поручил оперативно разобраться в ситуации.
Он также распорядился провести проверку соблюдения прав участников спецоперации и их семей в целом по региону.
В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил распространить выплаты семьям погибших в зоне военной операции бойцов на совершеннолетних детей.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В московском метро произошла драка. Видео
В Киеве мобилизованные устроили бунт. Видео
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа
В Латвии депутата выгнали после фразы «русский язык — наш язык!» Видео
«Дикость». Союз журналистов прокомментировал обыски с кувалдой в Ura.ru
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов