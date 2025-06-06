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Военная операция на Украине ,  
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Краснов назвал «бездушием» отмену выплат семьям участников спецоперации

Краснов счел бездушием отмену региональных выплат семьям участников спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления ранее отмененной единовременной выплаты членам семей погибших участников военной операции. Его слова передает «Интерфакс».

«Помощь семьям участников военной операции — первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал Краснов во время личного приема граждан в Чите.

К генпрокурору обратилась вдова участника военной операции, которая не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов отметил, что в Забайкальском крае с этой проблемой столкнулись многие семьи участников спецоперации, он поручил оперативно разобраться в ситуации.

Он также распорядился провести проверку соблюдения прав участников спецоперации и их семей в целом по региону.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил распространить выплаты семьям погибших в зоне военной операции бойцов на совершеннолетних детей.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Забайкальский край Генпрокуратура Игорь Краснов выплаты
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
генпрокурор России
24 декабря 1975 года
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