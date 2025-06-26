Российскому магнату вынесли приговор в Лондоне по иску его бывшей жены

Супруга нефтетрейдера Крупеева подала на развод, узнав о второй семье мужа. Он не выполнял судебные предписания в рамках процесса, задолжав экс-жене десятки тысяч фунтов стерлингов. Его приговорили к условному сроку

Суд в Лондоне вынес приговорил российского нефтетрейдера, главу компании Gulfsands Petroleum Plc. Михаила Крупеева к 28 дням лишения свободы условно по иску его бывшей жены из-за нарушения предписаний суда после развода, сообщает Bloomberg.

Его экс-супруга Елена Крупеева заявляла, что муж неоднократно нарушал предписания суда в рамках бракоразводного процесса, в том числе отказался выплачивать ей компенсацию судебных издержек — суммарный размер задолженности она оценила более чем в £837 тыс.

Супруги прожили в браке более 35 лет: они поженились в России в 1988 году, в Британию переехали в 1993-м и получили гражданство через семь лет. Причиной развода стала вторая семья Крупеева в России, которую он скрывал от жены около 20 лет. Bloomberg пишет, что в браке супруги владели семикомнатным домом в Лондоне стоимостью £15 млн, резиденциями в Португалии и Турции. У них был штат прислуги, праздники они проводили на зарубежных курортах.

Суд постановил, что Крупеев намеренно нарушил пять судебных постановлений, вынесенных в рамках бракоразводного процесса. Как отмечает Bloomberg, ему нужно будет выплатить экс-супруге почти £196 тыс. и еще £90 тыс. дополнительных судебных расходов.

«Я не хотела подавать заявление о заключении моего мужа в тюрьму. Но после многочисленных попыток добиться от него выполнения судебных предписаний у меня просто не осталось выбора», — заявила Крупеева после суда.

Магнат на заседании в Королевском суде в Лондоне присутствовал заочно с Кипра.