Жена российского магната потребовала в суде Лондона тюрьмы для него

Михаил и Елена Крупеевы познакомились в 1988 году и решили развестись спустя 36 лет. Женщина обратилась в Высокий суд Лондона и попросила приговорить бизнесмена к лишению свободы, поскольку он неоднократно нарушал предписания суда

Михаил Крупеев (Фото: Michael Kroupeev / LinkedIn)

Жена российского нефтяного магната обратилась в Высокий суд Лондона и запросила для него лишение свободы, поскольку он неоднократно нарушал предписания суда в рамках бракоразводного процесса, сообщает Evening Standard. В частности, супруг отказался выплачивать ей компенсацию судебных издержек. Она утверждает, что суммарный размер задолженности более £837 тыс. ($1,12 млн).

Михаил Крупеев и Елена Крупеева познакомились в России в 1988 году и переехали в Великобританию в 1993 году, став натурализованными гражданами через семь лет. Спустя 36 лет совместной жизни супруги подали на развод. Елена заявила, что узнала о существовании у мужа второй семьи в России, которую он якобы скрывал от нее 20 лет.

В июле 2024 года пара приступила к разделу нажитого имущества. В феврале 2025-го суд обязал Крупеева выплатить супруге около £195 тыс. в качестве компенсации судебных издержек. Однако Крупеев предложил заключить мировое соглашение, сохранив за Еленой дом в Лондоне и небольшую квартиру в Москве, а также единовременную компенсацию в размере £300 тыс.

«Но кроме этого, она ничего не получит. В частности, ее лишат части бизнес-империи, которую он построил во время брака. Он подошел к ее иску так, будто они играют в игру. Это игра, в которой он явно намерен жульничать», — заявил адвокат Крупеевой Джастин Уоршоу в суде. Он также напомнил, что Крупеев не выплатил супруге компенсации и не выполнил предписание суда, требующее раскрыть стоимость всех своих бизнес-активов. Судья согласился, что мировое предложение Крупеева свидетельствует о том, что деньги на счету бизнесмена были, но он не давал их на компенсацию судебных издержек экс-супруги.

Крупеева и ее адвокаты настаивают, что поступки бизнесмена говорят о «последовательном и наглом» неуважение к суду. «Он явно считает себя выше законов Англии и Уэльса. Его поведение отражает тревожную тенденцию неуважения к судебной власти и отказу выполнять свои обязанности. Ничто, кроме тюремного заключения, не будет для него эффективным наказанием», — подчеркнул Уоршоу.

Адвокат Крупеева Майкл Глейзер напомнил в суде, что бизнесмен отрицает обвинения о наличии у него «тайной семьи», а значит, этот факт не может учитываться в рамках бракоразводного процесса. Он также настаивает, что принадлежащие Крупееву активы «крайне скудны». При этом адвокат признал, что его подзащитный не выполнил ряд судебных подписаний, но готов исправить это в течение следующих 28 дней.

Сам Крупеев на заседании не присутствовал, на вопросы суда он отвечал по видеосвязи, так как находится на Кипре. Глейзер заявил, что у бизнесмена повышенное давление «и в настоящее время он не может летать».

По данным Bloomberg, Михаил Крупеев — обладатель степени MBA Лондонской бизнес-школы. «Ведомости» писали, что в 1994–1999 годах он был членом совета директоров и топ-менеджером Dana Petroleum, в 1999–2000 годах — членом совета директоров и топ-менеджером Sibir Energy. Сейчас, как пишет Reuters, Крупеев является неисполнительным членом совета директоров энергетической компании Gulfsands.