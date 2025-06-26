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Генпрокуратура подала иск против задержанного госсекретаря Дагестана

Генпрокуратура подала иск против задержанного госсекретаря Дагестана и его детей
Суть иска неизвестна. Ответчиками по нему среди прочих является сын госсекретаря — по совместительству глава компании, которая фигурирует в деле о хищениях против чиновника — и три его дочери
Магомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов (Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram)

Генпрокуратура подала гражданский иск против госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, задержанного, по данным РБК, 25 июня по делу о хищениях, следует из картотеки Советского районного суда Махачкалы.

Иск был подан 23 июня. В нем восемь ответчиков: из них две компании — ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс тек», а также сын госсекретаря — Магомед Магомедов, руководитель «МСБ Холдинга» и депутат Народного собрания республики, и три дочери — Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева и Галимат Исмаилова. В качестве третьих лиц названы компании «Дагестанские новые требования», «Каспетролсервис» и «Нефтепродуктснаб», а также Росимущество.

Дело против Магомедова связано с хищениями в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг», рассказал источник РБК. ОАО госсекретарь в прошлом руководил, потом на базе этой компании после приватизации была создана «Каспетролсервис», вошедшая в состав «МСБ Холдинг».

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Магомед-Султан Магомедов

В разговоре с РБК федеральный чиновник, осведомленный о происходящем в Дагестане, отметил, что Магомедов — один из самых влиятельных людей в Дагестане и добавил, что «в своих кругах он известен по кличке Заправщик». По словам собеседника РБК, к Заправщику уже несколько лет были вопросы со стороны правоохранительных органов, но по разным причинам активные действия в отношении него затянулись.

Глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев также назвал Магомедова одной из основных политических фигур Дагестана, который серьезно влиял на многие процессы, в том числе на назначения на многие должности. Задержание Магомедова он назвал ожидаемым.

«Около двух лет назад у него был конфликт с влиятельным силовиком. В итоге его уволили, как говорят злые языки, не без помощи Магомедова. Скорее всего, это теперь идет ответная реакция», — пояснил Хадулаев, уточнив, что, на его взгляд, это только одна из причин произошедшего. Помимо этого, знает Хадулаев, человек, связанный с госсекретарем, был создателем одного из анонимных дагестанских телеграм-каналов, писавших негатив о чиновниках и силовиках. Его вычислили и привлекли к суду.

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Дагестан Генпрокуратура Магомед-Султан Магомедов
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