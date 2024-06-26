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Общество ,  
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Эвакуация пострадавших при крушении поезда в Коми. Видео

Появились кадры эвакуации пострадавших при крушении поезда в Коми

Эвакуация пострадавших при крушении поезда в Коми. Видео
Video

В город Инта (Республика Коми) эвакуировали пострадавших при сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда. Четверых пациентов в наиболее тяжелом состоянии отправили в больницу, среди них есть ребенок. В общей сложности за медпомощью обратились 46 человек.

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Фото:komivkomi / Telegram

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Теги
крушение поезда сход с рельсов Коми
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