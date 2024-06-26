 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Коми завели дело после схода пассажирского поезда с рельсов

В Коми завели дело о нарушении правил безопасности после схода поезда с рельсов
Девять вагонов поезда сошли с рельсов вечером 26 июня вскоре после отхода от станции Инта. По данным СК, никто не погиб, ТАСС пишет о 70 пострадавших. Движение поездов на участке временно остановили
Фото: komivkomi / Telegram
Фото: komivkomi / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса) после схода с рельсов пассажирского поезда в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК в телеграм-канале.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. Проверку также начала транспортная прокуратура.

В Коми завели дело после схода пассажирского поезда с рельсов
Video

Девять вагонов пассажирского поезда сообщением Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный Северной железной дороги в Республике Коми вечером 26 июня, около 18:12 мск. Поезд покинул станцию Инта за несколько минут до происшествия, уточнили в местной администрации. По данным СК, никто не погиб, информация о пострадавших уточняется.

Движение поездов на участке временно приостановили, сообщила пресс-служба РЖД. По данным компании, в сошедшем с рельсов составе было 14 вагонов, в них находились 232 человека. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадало порядка 70 человек.

Предварительной причиной аварии РЖД назвали подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков. К месту направили два восстановительных поезда.

Глава региона Владимир Уйба вылетает на место аварии, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Коми.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Коми.

По информации МЧС, уровень воды в реках Коми, включая Печору, начал снижаться к концу июня после весенних паводков. Вместе с тем, накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупредило о ливнях с градом и грозами в северных районах, в том числе Интинском, с усилением ветра до 15–20 м/c. В некоторых местах за 12 часов должно было выпасть до 49 мм осадков.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
прокурорская проверка Республика Коми сход с рельсов пассажирский поезд Следственный комитет уголовное дело
Материалы по теме
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
Общество
При столкновении поездов в Индии погибли 15 человек, 60 пострадали
Общество
На востоке Украины произошел сбой в движении поездов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 17:32
Украина пока мимо плей-офф. Что происходит на Евро Спорт, 20:33
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 20:17
Подозреваемого в шпионаже для России австрийца отпустили из-под ареста Политика, 20:14
Глава Коми вылетел на место аварии поезда Воркута — Новороссийск Общество, 20:09
В Коми 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов Общество, 20:04
В Севастополе объявили воздушную тревогу менее чем на 10 минут Политика, 19:58
В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми Общество, 19:56
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Сборная Украины завершила вничью первый тайм матча с Бельгией на Евро Спорт, 19:53
Совбез ООН осудил террористическую атаку в Дагестане Политика, 19:47
Как регулирование MiCA в EC отразится на глобальном рынке криптовалют Крипто, 19:45
В Коми завели дело после схода пассажирского поезда с рельсов Общество, 19:38
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу «без клюквы» Технологии и медиа, 19:36
Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми Общество, 19:34
Осужденный в Нидерландах футболист покинул вылетевший из РПЛ клуб Спорт, 19:31