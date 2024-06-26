В Коми завели дело после схода пассажирского поезда с рельсов
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса) после схода с рельсов пассажирского поезда в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК в телеграм-канале.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. Проверку также начала транспортная прокуратура.
Девять вагонов пассажирского поезда сообщением Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный Северной железной дороги в Республике Коми вечером 26 июня, около 18:12 мск. Поезд покинул станцию Инта за несколько минут до происшествия, уточнили в местной администрации. По данным СК, никто не погиб, информация о пострадавших уточняется.
Движение поездов на участке временно приостановили, сообщила пресс-служба РЖД. По данным компании, в сошедшем с рельсов составе было 14 вагонов, в них находились 232 человека. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадало порядка 70 человек.
Предварительной причиной аварии РЖД назвали подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков. К месту направили два восстановительных поезда.
Глава региона Владимир Уйба вылетает на место аварии, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Коми.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Коми.
По информации МЧС, уровень воды в реках Коми, включая Печору, начал снижаться к концу июня после весенних паводков. Вместе с тем, накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупредило о ливнях с градом и грозами в северных районах, в том числе Интинском, с усилением ветра до 15–20 м/c. В некоторых местах за 12 часов должно было выпасть до 49 мм осадков.
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