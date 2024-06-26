Суд заочно арестовал экс-главу правления группы ГАЗ Эберхардсона

Швед Эберхардсон был председателем правления группы ГАЗ в 2006-2007-м. Связано ли обвинение в мошенничестве с периодом его работы в компании, неизвестно

Ларс Эберхардсон (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Таганский районный суд на два месяца заочно арестовал экс-топ-менеджера группы ГАЗ Ларса Эрика Эберхардсона, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Он гражданин Швеции и объявлен в международный розыск. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России или задержания в стране.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного

ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По ней бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Эберхардсон ввел в заблуждение неназванного потерпевшего, «сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности» и потребовал у него деньги. Он подписал расписку, но в указанный период не вернул средства потерпевшему, а распорядился ими по своему усмотрению.

Эберхардсон пришел в группу ГАЗ на должность директора по стратегии в 2005 году, а в следующем стал председателем ее правления, но в должности пробыл чуть больше года. После этого он получит пост управляющего директора по автомобилестроительному бизнесу в ОАО «Русские машины».

В 2018 году Эберхардсон вместе с другим топ-менеджером группы ГАЗ Игорем Кульганом и экс-президентом «ФК Открытие» Рубеном Агенбяганом стал инвестором ивановского предприятия «Автокран», выпускающего автокраны под маркой «Ивановец».

До прихода в группу ГАЗ Эберхардсон работал в компании Ferronordic AB — дистрибьюторе производителя подвижного состава для железных дорог Bombardier Transportation в Швеции. В 1996 году создал и возглавил представительство Volvo Truck Corporation на Украине. С 1998 года был генеральным директором Volvo Ukraine, затем — главой представительства Volvo Construction Equipment в России (производство строительной техники).