Следствие попросило заочно арестовать бывшего предправления группы ГАЗ
В Таганский районный суд Москвы поступили материалы дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего председателя правления группы ГАЗ Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Об этом говорится в карточке суда.
В пресс-службе суда РБК сообщили фамилию, имя и отчество, которые совпадают с данными шведского бизнесмена. Там также отметили, что суд будет рассматривать заочную форму ареста.
Следствие ходатайствует об аресте Эберхардсона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса может составлять до десяти лет лишения свободы.
Эберхардсон был объявлен в розыск. В базе розыска МВД указано, что он «разыскивается по статье УК», без уточнения, по какой именно статье.
Эрик Эберхардсон родился в 1970 году в Стокгольме. Окончил Технологический институт в Стокгольме и Университет Уппсалы по специальности «международное бизнес-администрирование». Работал в компании Ferronordic AB — дистрибьюторе Bombardier Transportation в Швеции. В 1996 году создал и возглавил представительство Volvo Truck Corporation на Украине. С 1998 года — генеральный директор Volvo Ukraine, затем глава представительства Volvo Construction Equipment в России (производство строительной техники).
В августе 2005 года Эберхардсон пришел в группу ГАЗ на должность директора по стратегии, а в мае 2006-го стал председателем ее правления, но в должности пробыл чуть больше года, после чего стал управляющим директором по автомобилестроительному бизнесу в ОАО «Русские машины».
В 2018 году Эберхардсон вместе с другим топ-менеджером группы ГАЗ Игорем Кульганом, а также экс-президентом «ФК Открытие» Рубеном Агенбегяном стали инвесторами ивановского предприятия «Автокран», выпускающего автокраны под маркой «Ивановец».
РБК направил запрос в «Автокран», который контролирует компания Эрика Эберхардсона.
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