Умер глава Таганской ОПГ Григорий Рабинович
В «Матросской тишине» в Москве скончался главарь таганской ОПГ Григорий Рабинович, об этом РБК сообщила его адвокат Надежда Ерусланова.
«Мне из суда позвонили минут 40 назад. Справку пока еще никто не предоставил. Умер сегодня утром в следственном изоляторе», — сказала она.
Как рассказал источник РБК во ФСИН, тело 67-летнего Рабиновича без признаков насильственной смерти обнаружил дежурный в СИЗО. По его словам, предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело осмотрели, составили протокол и направили в 1-й судебный морг. Информацию об этом подтвердил источник РБК в полиции.
Рабиновича арестовали в январе 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году.
Таганская ОПГ появилась в начале 1990-х годов. В ФСБ считают ее лидерами Рабиновича и бизнесмена Игоря Жирноклеева. Как писал «Коммерсантъ», сначала они занимались грабежами и рэкетом и собирались в ресторане «Закарпатские узоры» в районе Таганки, откуда и получили свое название.
Дело в отношении представителей таганской ОПГ рассматривает Мосгорсуд. СК обвиняет их в серии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 161, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 223.1 УК (участие в вооруженной банде и преступном сообществе, убийство более двух лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенное в составе организованной группы из корыстных побуждений, похищение человека, кража, грабеж и вымогательство чужого имущества, мошенничество при получении выплат, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ). Речь идет в том числе об убийствах юриста Натальи Вавилиной в 2017 году, бизнесмена Олега Покровского в 2004-м и криминального авторитета Аслана Усояна.
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