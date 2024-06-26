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Умер глава Таганской ОПГ Григорий Рабинович

В СИЗО скончался главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович
Главарь таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в «Матросской тишине» в 67 лет. Источники РБК назвали предварительной причиной смерти острую сердечно-сосудистую недостаточность
Григорий Рабинович
Григорий Рабинович (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

В «Матросской тишине» в Москве скончался главарь таганской ОПГ Григорий Рабинович, об этом РБК сообщила его адвокат Надежда Ерусланова.

«Мне из суда позвонили минут 40 назад. Справку пока еще никто не предоставил. Умер сегодня утром в следственном изоляторе», — сказала она.

Как рассказал источник РБК во ФСИН, тело 67-летнего Рабиновича без признаков насильственной смерти обнаружил дежурный в СИЗО. По его словам, предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело осмотрели, составили протокол и направили в 1-й судебный морг. Информацию об этом подтвердил источник РБК в полиции.

Рабиновича арестовали в январе 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году.

Таганская ОПГ появилась в начале 1990-х годов. В ФСБ считают ее лидерами Рабиновича и бизнесмена Игоря Жирноклеева. Как писал «Коммерсантъ», сначала они занимались грабежами и рэкетом и собирались в ресторане «Закарпатские узоры» в районе Таганки, откуда и получили свое название.

Дело в отношении представителей таганской ОПГ рассматривает Мосгорсуд. СК обвиняет их в серии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 161, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 223.1 УК (участие в вооруженной банде и преступном сообществе, убийство более двух лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенное в составе организованной группы из корыстных побуждений, похищение человека, кража, грабеж и вымогательство чужого имущества, мошенничество при получении выплат, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ). Речь идет в том числе об убийствах юриста Натальи Вавилиной в 2017 году, бизнесмена Олега Покровского в 2004-м и криминального авторитета Аслана Усояна.

Фигурантов дела таганской ОПГ арестовали по обвинению в убийствах
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК
В суде фигуранты уголовных дел и их адвокаты утверждали, что обвинение строится на анонимных показаниях засекреченного свидетеля, а тот в свою очередь заявил, что покинул группировку в 2008 году из-за разногласий. Защита предлагала внести залоги в размере 1 млн и 5 млн руб. или отправить подозреваемых под домашний арест, указывая на наличие у них несовершеннолетних детей.

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Россия СИЗО «Матросская тишина» таганская ОПГ
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