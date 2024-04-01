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На шахте в Свердловской области произошел взрыв

На шахте в Свердловской области произошел взрыв, одного горняка ищут
Во время взрыва в шахте находились 106 горняков, почти все вышли на поверхность самостоятельно. Четверых спасли, поиски еще одного продолжаются. По данным ТАСС, взрыв произошел во время плановых работ
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На железорудной шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Вечером 1 апреля в экстренные службы города Краснотурьинска поступило сообщение о происшествии на шахте «Северопесчанская». По оперативной информации, на отметке 338 м произошел взрыв», — сказано в сообщении.

Официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил порталу e1.ru, что в момент обрушения под землей было пятеро шахтеров. Троих доставили в больницу, одного отпустили домой и еще одного ищут.

ТАСС сообщили в оперативных службах, что всего во время взрыва в шахте было 106 человек, 101 вышел самостоятельно. По данным агентства, инцидент произошел во время плановых работ.

РБК направил запрос в АО «Богословское рудоуправление», в составе которого работает шахта. Оно входит в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания».

Оказавшийся под завалом в шахте «Кальинская» рабочий погиб
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Фото:МЧС Свердловской области

18 марта произошло обрушение породы на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Амурской области. Под завалами остались 13 горняков, связи с ними не было. Сотрудники МЧС бурили скважины к местам возможного пребывания людей, но в них обнаружили воду. 1 апреля поисковую операцию прекратили, а горняков признали погибшими.

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