На шахте в Свердловской области произошел взрыв
На железорудной шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
«Вечером 1 апреля в экстренные службы города Краснотурьинска поступило сообщение о происшествии на шахте «Северопесчанская». По оперативной информации, на отметке 338 м произошел взрыв», — сказано в сообщении.
Официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил порталу e1.ru, что в момент обрушения под землей было пятеро шахтеров. Троих доставили в больницу, одного отпустили домой и еще одного ищут.
ТАСС сообщили в оперативных службах, что всего во время взрыва в шахте было 106 человек, 101 вышел самостоятельно. По данным агентства, инцидент произошел во время плановых работ.
РБК направил запрос в АО «Богословское рудоуправление», в составе которого работает шахта. Оно входит в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания».
18 марта произошло обрушение породы на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Амурской области. Под завалами остались 13 горняков, связи с ними не было. Сотрудники МЧС бурили скважины к местам возможного пребывания людей, но в них обнаружили воду. 1 апреля поисковую операцию прекратили, а горняков признали погибшими.
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