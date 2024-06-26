Критика Антона Долина оштрафовали по делу об участии в нежелательной организации

Критика Долина оштрафовали по делу об участии в нежелательной организации

Бывшего главного редактора журнала «Искусство кино», российского журналиста и кинокритика Антона Долина оштрафовали на 5 тыс. руб. за участие в нежелательной организации. Протокол составили из-за некролога Александру Ширвиндту

Антон Долин (Фото: URA.RU / ТАСС)

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал кинокритика Антона Долина (признан иноагентом) и постоянного автора «Медузы» (признано иноагентом и нежелательной организацией) на 5 тыс. руб. по делу об участии в нежелательной организации, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП России (максимальное наказание для физлиц — 15 тыс. руб. штрафа).

Сам Долин подтвердил РБК назначение штрафа и сообщил, что будет обжаловать решение. В «Медузе» уточнили, что поводом для составления протокола стал опубликованный в издании текст Долина, посвященный памяти народного артиста России Александра Ширвиндта.

Антон Долин — российский журналист и кинокритик, бывший главный редактор журнала «Искусство кино», в прошлом кинообозреватель в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы», «Маяк» и «Вести ФМ». YouTube-канал Долина насчитывает 293 тыс. подписчиков.

Минюст включил Долина в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. В декабре 2023 года суд в Москве оштрафовал кинокритика на 40 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иноагента и неправильной маркировки его постов в социальных сетях. В марте 2022 года кинокритик сообщил, что принял решение уехать из России на фоне спецоперации на Украине, тогда же он ушел с поста главного редактора журнала «Искусство кино».