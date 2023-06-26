Аэропорт Минвод возобновил работу после повреждения взлетной полосы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 16:07
Путин поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых во время мятежа Политика, 22:50
Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков Политика, 22:45
Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную» Политика, 22:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:23
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22:20
Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта Политика, 22:20
Аэропорт Минвод возобновил работу после повреждения взлетной полосы Общество, 22:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин начал «определяющее судьбу России» обращение к россиянам Политика, 22:10
Путин выступил с обращением. Как это было Политика, 22:10
Обращение Владимира Путина. Видео Политика, 22:10
Goal назвал Месси главным претендентом на «Золотой мяч» Спорт, 22:09
В России заработал аналог «Википедии» Технологии и медиа, 22:06
Песков сообщил, что заявления Путина «определят судьбу России» Политика, 22:04
Зеленский посетил подразделения ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР Политика, 21:50
Общество ,  
0 

Аэропорт Минвод возобновил работу после повреждения взлетной полосы

Росавиация: аэропорт Минвод возобновил работу после устранения дефектов посадочной полосы
Полоса была закрыта три с половиной часа. В результате часть рейсов была задержана на прилет и вылет, самолеты перенаправляли в другие города. В Росавиации полагают, что дефект возник под воздействием высокой температуры
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Аэропорт Минеральных вод возобновил работу в штатном режиме после устранения дефектов взлетно-посадочной полосы, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт <...> завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что первыми после возобновления работы аэропорта будут обслужены рейсы в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь» и рейс «России» в Санкт-Петербург.

»Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полетов в связи с временным закрытием», — добавили в пресс-службе.

Аэропорт Минеральных вод закрыли около 18:00 мск, так как «произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы», поясняли РБК в Росавиации. Дефект мог появиться из-за «температурного расширения в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта», полагают в ведомстве.

Самолеты, летевшие в Минеральные Воды, перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. В Росавиации рассчитывали на открытие взлетно-посадочной полосы к 23:00, в аэропорту полагали, что это произойдет на час раньше.

Читайте на РБК Pro
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — 6 правил
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку

Всего в период с 18:00 до 23:00 26 июня из Минеральных Вод должны были вылететь около 20 рейсов (в том числе за рубеж). Согласно данным с табло, семь рейсов были задержаны на прилет, 11 — на вылет. Еще часть рейсов отменена, причины не уточняются.

После закрытия 11 аэропортов в Центральной и Южной частях России (в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте) аэропорт Минеральных Вод стал важным транспортным узлом. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовать через него альтернативные маршруты.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация Минеральные Воды аэропорты взлетно-посадочная полоса Ставропольский край
Материалы по теме
Аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения взлетно-посадочной полосы
Общество
Аэропорт Кемерово закрыли на сутки из-за дефектов взлетной полосы
Общество
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter