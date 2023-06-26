Аэропорт Минвод возобновил работу после повреждения взлетной полосы

Полоса была закрыта три с половиной часа. В результате часть рейсов была задержана на прилет и вылет, самолеты перенаправляли в другие города. В Росавиации полагают, что дефект возник под воздействием высокой температуры

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Аэропорт Минеральных вод возобновил работу в штатном режиме после устранения дефектов взлетно-посадочной полосы, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт <...> завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что первыми после возобновления работы аэропорта будут обслужены рейсы в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь» и рейс «России» в Санкт-Петербург.

»Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полетов в связи с временным закрытием», — добавили в пресс-службе.

Аэропорт Минеральных вод закрыли около 18:00 мск, так как «произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы», поясняли РБК в Росавиации. Дефект мог появиться из-за «температурного расширения в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта», полагают в ведомстве.

Самолеты, летевшие в Минеральные Воды, перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. В Росавиации рассчитывали на открытие взлетно-посадочной полосы к 23:00, в аэропорту полагали, что это произойдет на час раньше.

Всего в период с 18:00 до 23:00 26 июня из Минеральных Вод должны были вылететь около 20 рейсов (в том числе за рубеж). Согласно данным с табло, семь рейсов были задержаны на прилет, 11 — на вылет. Еще часть рейсов отменена, причины не уточняются.

После закрытия 11 аэропортов в Центральной и Южной частях России (в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте) аэропорт Минеральных Вод стал важным транспортным узлом. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовать через него альтернативные маршруты.