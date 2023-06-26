В Дагестане начали проверку после показа моды с крестами в худучилище

Видео с показа студентов Дагестанского художественного училища опубликовал канал «Тут Дагестан». Одна из моделей прошлась по подиуму, неся на себе красный крест. Депутат возмутился, а в училище сказали, что не хотели никого задеть

Фото: dhurd.ru

Министерство культуры Дагестана начало проверку после показа моды, устроенного выпускниками Дагестанского художественного училища в рамках дипломной работы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Министерство культуры Республики Дагестан сообщает, что ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища. О результатах сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Видео с дефиле студентов опубликовал, в частности, телеграм-канал «Тут Дагестан». Одна из моделей в красно-черном платье, например, прошлась по подиуму, неся на себе красный крест.

На видеозапись обратил внимание депутат-единоросс Султан Хамзаев. И назвал выпускную работу «вопиющим случаем, который обсуждают второй день в Дагестане». «Творчество студентов Дагестанского художественного училища ввергло в шок всех нормальных людей со здоровой психикой! С таким творчеством и враги с лгбтшной пропагандой не нужны! Всецело поддерживаю возмущение общества. И было бы плохо, если бы не было такого всеобщего порицания!» — написал парламентарий в телеграм-канале. Хамзаев считает, что искусство «должно быть красивым, нести правильные смыслы, а не уродство».

Директор Дагестанского художественного училища им. М.А. Джемала Мухтар Камбулатов, комментируя дипломную работу выпускников, в разговоре с РБК пояснил, что студенты никого не хотели задеть своим показом, а костюмы — «это просто творческий образ».

«Мы никого не хотели обидеть, религиозного, в мыслях детей и руководителей не было. Если нужны извинения, мы можем принести. Хотя, [делая] творческие образы, театральные костюмы, дети до 11 часов ночи работали, трудились», — сказал РБК Камбулатов.

Преподавательница училища призвала посмотреть на модный показ, как на театральное действие, в котором представлен «образ человеческой боли». «И ребенок использовал форматы, чтобы гротескнее обычного преподнести это состояние. Если чуть внимательнее отнестись, с большим пониманием, то определенно видно, что это не вызов. Как это объяснить всем, мы не знаем», — пояснила собеседница. По ее словам, у этого действия не было никакого посыла и оно не было кому-либо адресовано. «Все было сценично, это в чистом виде образы и больше ничего. У этого нет никакого адреса прямого, это эфемерно. Никто не собирался задевать ничьи чувства, дети неспособны на такую мысль, это юные нежные создания, они не думают такими форматами», — заключила она.

Другой преподаватель рассказала, что перед показом зрителям объяснили, как и почему образы создавались. «Мы просто для себя делаем выводы: не надо ранить наших дагестанцев такими картинками. Не прав тот, кто вынес это на публичное рассмотрение. Это надо смотреть публике, которая готова к этому восприятию. Потому что отдельно вырезанная картинка — это действительно страшно. У всех, кто присутствовал здесь, присутствовал некоторый шок, была достигнута определенная цель, люди прониклись тем, о чем хотели рассказать этими образами. Получилось, что вырвали из контекста», — сказала собеседница.