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РПЦ и реституция ,  
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Любимова сообщила о готовности реставраторов к восстановлению «Троицы»

Министр культуры Любимова рассказал о подготовке к реставрации иконы «Троица»
Для иконы подготовлено специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, а также охраной, сообщила министр. «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля
Икона XV века &laquo;Троица&raquo; (&laquo;Гостеприимство Авраама&raquo;) работы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве.
Икона XV века «Троица» («Гостеприимство Авраама») работы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве. (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Реставрационный центр Грабаря готов к передаче «Троицы» для проведения процедуры восстановления иконы, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова. Об этом она рассказала по итогам встречи с директором центра Дмитрием Сергеевым.

«Решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояние ее сохранности на расширенном реставрационном совете», — отметила министр.

По ее словам, для иконы подготовлено специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, а также охраной, включая систему видеонаблюдения. К реставрационным работам привлекут как специалистов центра Грабаря, так и других учреждений, сказала Любимова.

«Троица» была создана в XV веке Андреем Рублевым. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

В мае президент Владимир Путин принял решение передать «Троицу» РПЦ. В начале июня ее выставили в храме Христа Спасителя. Первоначально предполагалось, что она пробудет там две недели, но позже срок продлили до 18 июля. С 23 июня время посещения иконы верующими сократили на два часа и с ней можно ознакомиться с 10 до 17 часов. В дальнейшем «Троицу» отправят на реставрацию, говорили в Минкульте.

Экспертный совет Третьяковской галереи, где ранее находилась икона, выступал против передачи и перемещения «Троицы» «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». В прошлом году ныне бывшая директор галереи Зельфира Трегулова говорила, что ее единственное перемещение в 2007 году «обозначило высокую категорию риска и привело к негативным последствиям для состояния памятника». Глава центра Грабаря Сергеев в июне отмечал, что условия хранения «Троицы» в храме Христа Спасителя «не идеальны», но не несут для нее критических угроз сохранности».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ольга Любимова Минкультуры икона Троица реставрация
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