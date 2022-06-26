МВД утвердило параметры допустимого для самообороны оружия

Они распространяются и на огнестрельное оружие, и на газовые пистолеты, и на ножи с электрошокерами

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий требования к техническим характеристикам оружия для самообороны и патронов к нему. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступит в силу 29 июня.

Требования касаются огнестрельного, спортивного, списанного оружия, газовых пистолетов, механических и аэрозольных распылителей, электрошокеров, ножей.

Огнестрельное гладкоствольное оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов для ведения огня очередями, магазин не должен содержать более десяти патронов. Вместе с тем на стреляных гильзах должны быть признаки, которые позволят идентифицировать тип оружия.

Механические и аэрозольные распылители должны иметь маркировку с названием предприятия-изготовителя и моделью, а также наименование слезоточивого или раздражающего вещества, уточняется в приказе.

8 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия, который предполагает проверку кандидатов на получение оружия силами Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД). Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России». В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие, пояснил тогда автор законопроекта, депутат Александр Хинштейн.