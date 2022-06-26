МВД утвердило параметры допустимого для самообороны оружия

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Коллекционную карточку Леброна Джеймса продали за рекордную сумму Спорт, 11:39
Как загубить отпуск: восемь вредных советов Pro, 11:37
Дрозд назвал судейскую ошибку причиной поражения россиянина в UFC Спорт, 11:34
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 11:18
Партия Макрона предложила закрепить право на аборт в Конституции Франции Политика, 11:16
От стрельбы до выхода на рынок ЕС: как появилось и живет Приднестровье Политика, 11:01
На что тратят время современные руководители — The Economist Pro, 10:52
Бойцы ММА Дацик и Исмаилов проведут боксерский поединок Спорт, 10:51
Страны G7 введут запрет на импорт российского золота Экономика, 10:44
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 10:33
Россиянин спорным решением судей уступил поляку в главном бою UFC Спорт, 10:24
МВД утвердило параметры допустимого для самообороны оружия Общество, 10:23
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине Политика, 10:15
Почему в Apple, Amazon и Tesla создаются профсоюзы Pro, 10:12

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

МВД утвердило параметры допустимого для самообороны оружия

Они распространяются и на огнестрельное оружие, и на газовые пистолеты, и на ножи с электрошокерами
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий требования к техническим характеристикам оружия для самообороны и патронов к нему. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступит в силу 29 июня.

Требования касаются огнестрельного, спортивного, списанного оружия, газовых пистолетов, механических и аэрозольных распылителей, электрошокеров, ножей.

Огнестрельное гладкоствольное оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов для ведения огня очередями, магазин не должен содержать более десяти патронов. Вместе с тем на стреляных гильзах должны быть признаки, которые позволят идентифицировать тип оружия.

Механические и аэрозольные распылители должны иметь маркировку с названием предприятия-изготовителя и моделью, а также наименование слезоточивого или раздражающего вещества, уточняется в приказе.

Госдума поддержала проверку кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

8 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия, который предполагает проверку кандидатов на получение оружия силами Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД). Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России». В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие, пояснил тогда автор законопроекта, депутат Александр Хинштейн.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Из-за чего ИТ-специалисты не пойдут к вам работать: семь ошибок компаний
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
МВД травматическое оружие самооборона огнестрельное оружие требования

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Байден ужесточил контроль за оборотом оружия
Политика
В России повысили возраст приобретения оружия до 21 года
Общество
Верховная рада поддержала закон о свободном владении оружием
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter