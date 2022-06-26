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Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу пешеходов в Нью-Йорке

В нью-йоркском районе Бруклин автомобиль на большой скорости протаранил толпу пешеходов, в результате погибла женщина, передает газета The New York Post со ссылкой на собственные источники и полицию.

Погибшей было 67 лет. По предварительным данным, при столкновении пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний мальчик, уточняет полиция. Всех пострадавших госпитализировали, ребенок находится в критическом состоянии. Состояние двух человек оценивается как тяжелое, еще один пострадавший получил легкие травмы.

Автомобиль въехал в толпу в Берлине
Общество

По информации пожарного департамента Нью-Йорка, авария произошла на углу улиц Ральф-авеню и Макдоноу-стрит вечером 25 июня примерно в 19:15 по местному времени (1:15 мск, 26 июня). Очевидцы рассказали телеканалу
PIX11 News, что машина после наезда столкнулась с другим автомобилем, а затем врезалась в автобусную остановку.

Подозреваемого в наезде на пешеходов уже задержали, заявили в нью-йоркской полиции. Источники газеты в правоохранительных органах утверждают, что машина, на которой он въехал в толпу, находилась в розыске. По их данным, водитель развил большую скорость и врезался в пешеходов после того, как полиция попыталась остановить автомобиль для проверки номеров.

Ранее, 8 июня, автомобиль въехал в толпу в районе Шарлоттенбург на западе Берлина и врезался в витрину соседнего магазина. В результате погиб один человек, еще как минимум десять получили ранения. Инцидент произошел на углу улиц Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе неподалеку от места, где в 2016 году был совершен теракт с наездом на толпу грузовика.

Теги
Нью-Йорк Бруклин наезд на людей

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