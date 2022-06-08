Автомобиль въехал в толпу в Берлине

В Берлине, недалеко от площади, где в 2016 году был совершен теракт с наездом грузовика на толпу людей, произошел похожий инцидент. Полиция задержала водителя автомобиля. Совершил ли он наезд умышленно, пока неясно

Автомобиль въехал в толпу в районе Шарлоттенбург на западе Берлина, передает RBB 24 со ссылкой на пожарную часть. Инцидент произошел на углу улиц Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе, автомобиль въехал в витрину магазина.

По предварительным данным, пострадали десять человек, некоторые получили тяжелые травмы, один человек погиб.

Полиция Берлина сообщила в Twitter, что водитель автомобиля задержан, однако пока неясно, намеренно он наехал на людей или случайно. На месте дежурит пожарная команда в составе 60 пожарных.

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Как следует из данных сервиса Google Maps, рядом с пересечением этих улиц расположена Мемориальная церковь кайзера Вильгельма, перед ней находится площадь Брайтшайдплац.

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В декабре 2016 года в толпу посетителей рынка на Брайтшайдплатц въехал грузовик, которым управлял тунисец Анис Амри. Немецкие правоохранительные органы еще до теракта подозревали Амри в связях с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России).

В результате наезда грузовика, которым управлял Амри, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Полиция назвала его действия умышленными. Инцидент квалифицировали как нападение, позднее глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что многое говорит в пользу версии о теракте.

В конце декабря Амри застрелили итальянские полицейские в пригороде Милана: его остановили для проверки документов, в ответ на просьбу правоохранителей показать паспорт он открыл огонь.