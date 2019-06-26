Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Мужчина из Рязанской области требовал снять запрет на строительство его индивидуального жилого дома. Он задержан

Видео: Пресс-служба Минстроя

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД по столице. В пресс-службе Минстроя подтвердили РБК, что мужчина держит зажигалку в правой руке. К мужчине позднее вышел заместитель министра Юрий Гордеев и проводил его в здание ведомства.

«Он сельский житель Рязанской области, требует снять запрет на строительство его индивидуального жилого дома», — сообщили в Минстрое. Мужчина выкрикивал: «Я отец троих детей, не могу построить дом».

В министерстве сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

В марте 2017 года в городе Первоуральске Свердловской области мужчина поджег комнату в здании прокуратуры, облив во время приема стены и пол в кабинете помощника прокурора бензином. Злоумышленник погиб. В прокуратуре заявили, что он не высказывал никаких претензий. В июле прошлого года бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Ульянов облил себя бензином перед зданием Министерства обороны страны. Мужчина рассказал журналистам, что ранее был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления.